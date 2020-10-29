Разумков пообещал быструю реакцию Рады на решение КС об отмене декларирования

Украинский парламент быстро отреагирует на решение Конституционного Суда об отмене е-декларирования и на законодательном уровне сделает все, чтобы этот механизм продолжал работать.

Об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил в эфире одного из телеканалов, передает Интерфакс-Украина.

"Я убежден, что достаточно быстро будет реакция, как со стороны парламента, так и со стороны президента, и мы будем решать, скорее всего, на законодательном уровне дорабатывать те механизмы, которые существуют сегодня для того, чтобы эта система продолжала работать, потому что позволить сегодня себе ее разрушить не может ни власть, ни государство в целом", – сказал Разумков

Спикер парламента подчеркнул, что этот вопрос важно урегулировать и в связи с заявлением НАПК о том, что из-за решения КС невозможно проводить спецпроверки при назначении людей на должности в руководство органов местной власти.

"И это парализует вертикаль местного самоуправления. А сегодня в условиях децентрализации это приведет к разбалансированию вертикали власти в государстве", – сказал Разумков, выразив уверенность, что этот вопрос будет урегулирован "в достаточно быстром режиме".

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Источник: https://biz.censor.net/n3227714

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.