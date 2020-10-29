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Убыток "Укрэнерго" превысил 28 миллиардов

Новини БізнесЦензор Енергетика

Убыток

По итогам первых 9 месяцев 2020 года убыток НЭК "Укрэнерго" составил 28,6 млрд грн, увеличившись в третьем квартале на 10 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба компании, около 86% общей суммы убытка в размере 24,7 млрд грн обусловлены необходимостью компенсации расходов на выполнение специальных обязанностей (ПСО), в частности, для населения и на покрытие "зеленого тарифа" перед ГП "Гарантированный покупатель".

"Основная причина накопления убытка компании – в тариф на услуги по передаче электрической энергии, за счет которого финансируется ПСО, заложена лишь четверть необходимой для этого суммы – 8,6 млрд грн из необходимых на выполнение специальных обязательств 33,3 млрд грн", – сказано в сообщении.

Убыток Укрэнерго превысил 28 миллиардов 01

Еще 11,5% (3,3 млрд грн) убытка "Укрэнерго" в январе-сентябре 2020 года приходится на разницу в стоимости услуг по балансировке и стоимости небалансов, которые компания закупает/продает на балансирующем рынке.

"Впрочем, данный показатель потерь от услуг по балансировке и стоимости небалансов является временным и будет урегулирован через соответствующий механизм после принятия изменений в Правила рынка", – отмечается в сообщении.

При этом по итогам января-сентября 2020 года чистый доход "Укрэнерго" по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличился в 2,6 раза – до 40,9 млрд грн, а прибыль по результатам основной деятельности (без влияния ПСО, эффекта переоценки активов и разницы в стоимости услуг по балансировке) составила бы 1,7 млрд грн.

Убыток Укрэнерго превысил 28 миллиардов 02

"Для улучшения финансового результата "Укрэнерго" в будущих периодах необходимо четко определить дополнительные источники финансирования специальных обязанностей. При этом для обеспечения безубыточной деятельности "Укрэнерго" обязательства компании по выполнению специальных обязанностей должны четко соответствовать объемам расходов, заложенных в структуре тарифа", – подчеркивают в компании.

Как сообщалось, по данным отчетности, ЧАО "НЭК "Укрэнерго" в январе-июне 2020 года получило чистый убыток в сумме 18,03 млрд грн против 1,77 млрд грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+7
Порошенко, что ж ты делаешь! Астанавись!
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29.10.2020 16:17
+3
Не, заЗЕркалье...
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29.10.2020 15:28
+2
Зазеркалье...
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29.10.2020 15:27
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укрзализныця закончит год с убытками 12-14 миллиардов, укрнафта убыток 4 миллиарда, куда ни глянь везде одни убытки, тут 28 миллиардов. Ворюги что вы делаете со страной??? Впору вводить смертную казнь и казнить публично.
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29.10.2020 15:22 Відповісти
Це насліддя порошенка та януковича, коли бездумно будували сонячні електростанції для вимивання з бюджету України десятків мільярдів гривень щороку! Де вони європлідери які кричать про зелену енергетику? Не хочуть компенсувати різницю в цінах виробникам зеленої електроенергії! Однозначно всю цю зелену енергетику потрібно переводити на звичайні тарифи а краще взагалі відключити і викупити у власників в державну власність і на цьому питання зеленого тарифу закрити раз і назавжди!
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29.10.2020 15:52 Відповісти
Порошенко, что ж ты делаешь! Астанавись!
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29.10.2020 16:17 Відповісти
Ты игорёк дур ач ёк примитивный !! Это ваш оломоша с ахметом не платят как надо !!!
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29.10.2020 19:27 Відповісти
а викуповувати навіщо, нехай продають самі кому хочуть свою ел.енергію, за скільки зможуть
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29.10.2020 20:11 Відповісти
Зазеркалье...
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29.10.2020 15:27 Відповісти
Не, заЗЕркалье...
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29.10.2020 15:28 Відповісти
клоуны рулят.Везде жопа а у них все хорошо.
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29.10.2020 17:58 Відповісти
WTF? How it possible!)
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29.10.2020 19:39 Відповісти
Какаяразница!
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29.10.2020 22:24 Відповісти
как же так - бабушки-пенсионерки снимают последние кальсоны и бегут наперегонки заплатить за коммуналку, а тут долги на 28 миллиардов...
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30.10.2020 07:56 Відповісти
похоже, что платить за электричество не нужно - всё что было уплачено уже спизжено, списдятся и следующие платежи
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30.10.2020 07:58 Відповісти
 
 