"Укрзализныця" признала срыв плана модернизации путей

АО "Укрзализныця" в 2020 году не выполнит план по модернизации путей из-за срыва поставок материалов.

Об этом на пресс-конференции заявил и.о. члена правления компании Роман Черницкий, передает Интерфакс-Украина.

"Если говорить о модернизации путей, то, к сожалению, план выполнения работ, который был запланирован на уровне 500 км, будет сорван, он будет выполнен где-то на уровне не более 100 км – в связи со срывом поставок материалов", – признал и.о. члена правления "Укрзализныци".

"На следующий год объем модернизации пути запланирован в размере 250 км плюс 300 км капитальных ремонтов. Этого целиком достаточно, чтобы мы удерживали уровень скоростей и техническое состояние инфраструктуры, которая на сегодняшний день есть", – добавил Черпицкий.

Он отметил, что в 2021 году "Укрзализныця" не видит возможности существенного ускорения поездов, однако сможет в полной мере удовлетворить пожелания рынка по скорости перевозок.

Как сообщалось, "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн.