НКРЭКУ рассчитала тариф "Укрэнерго" на 2021 год при условии выплат по "зеленому тарифу" из госбюджета

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), прогнозирует тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии в следующем году на уровне приблизительно 340 грн за МВт-ч.

Об этом глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк заявил в интервью Интерфакс-Украина.

"Мы нормально поработали с "Укрэнерго", и сейчас у нас общее мнение, что можно вложиться в тариф приблизительно в 340 грн/МВт-ч. Поэтому от имени комиссии я хочу сказать: если повышение и будет, то относительно незначительное", – отметил Тарасюк.

Глава НКРЭКУ подчеркнул, что значительное повышение тарифа на передачу электроэнергии является экономически нецелесообразным.

"Мы считаем, что повышать – это не разумно с точки зрения потребителей. Это означает наложить большую нагрузку на нашу промышленность и сделать ее неконкурентоспособной на внешних рынках и т.д.", – пояснил Тарасюк.

При этом глава НКРЭКУ отметил, что прогнозируемый на 2021 год тариф на передачу возможен, в частности, при условии покрытия минимум 20% зеленого тарифа из бюджета, как это предусмотрено законом об условиях поддержки возобновляемой энергетики №810-IX.

"Мы имеем два расчета: при покрытии 20% и 30% зеленого тарифа из бюджета. Тариф на передачу в любом случае увеличивать еще не нужно. Его будет хватать полностью, чтобы 100% обслуживать зеленую генерацию. При бюджетном покрытии зеленых, например, на 30%, вообще можно снижать тариф на передачу", – разъяснил он.

Тарасюк также выразил надежду на то, что стабилизировать ситуацию поможет выход ГП "Гарантированный покупатель" и НАЭК "Энергоатом" на рынок двусторонних договоров.

"Объем небалансов уменьшится, рынок будет оздоравливаться, и денег будет хватать", – отметил глава регулятора.

Читайте также: Минэнерго предложило выделить из бюджета 12 миллиардов для выплат по "зеленому тарифу"

Как сообщалось, НКРЭКУ одобрила проект постановления о повышении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на декабрь 2020 года до 312,76 грн/МВт-ч.

Ранее НЭК "Укрэнерго" рассчитало на 2021 год тариф на передачу электроэнергии в размере 501,03 грн/МВт-ч, для предприятий "зеленой" металлургии – 91,73 грн/МВт-ч.

Согласно обоснованию к проекту постановления НКРЭКУ, расчет тарифа осуществлен с учетом прогноза экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годах и применением индекса потребительских цен 108,1% в среднем к предыдущему году и индекса цен производителей промышленной продукции 108,7% (декабрь к декабрю).

Отмечается, что основное влияние на изменение тарифа имеют расходы, связанные с выполнением специальных обязательств (ПСО), составляющие в его структуре 81,6% или 406,69 грн/МВт-ч.

Действующий сейчас тариф на передачу элетроэнергии составляет 240,23 грн/МВт-ч.