НАБУ закроет больше 100 дел о недостоверном декларировании, – Сытник

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) будет вынуждено закрыть больше 100 дел после отмены Конституционным Судом статьи Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

Об этом директор НАБУ Артем Сытник заявил в интервью hromadske.

Он напомнил, что подобная ситуация уже была, когда Конституционный Суд отменил ответственность за незаконное обогащение.

"И тогда все дела, которые были в производстве, с подозрениями на рассмотрении в судах – они все были закрыты", – заявил глава НАБУ.

Сытник отметил, что детективы Бюро расследуют более 100 уголовных дел о недостоверном декларировании, около 20 из них уже рассматриваются в судах.

Глава НАБУ уточнил, что среди этих дел есть производство против мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-главы "Укроборонпрома" Павла Букина, бывшего главы полиции Одесской области Дмитрия Головина.

"Это очень угрожающая тенденция и очередной удар по антикоррупционной реформе. Это не первое решение, которое отменяет определенные инструменты", – отметил Сытник.

Директор НАБУ напомнил, что ранее КС отменял ответственность за незаконное обогащение, затем отобрал у НАБУ возможность подавать иски с требованием отменить коррупционные сделки госпредприятий, теперь КС отменил наказание за ложь в декларациях.

"Потихоньку инструменты исчезают, это действительно очень большой откат и лишение антикоррупционной инфраструктуры инструментов борьбы с коррупцией", – подытожил Сытник.

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Как сообщалось, накануне Конституционный Суд обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений. Источник: https://biz.censor.net/n3227714

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. Впрочем, заместитель главы КСУ Сергей Головатый голосовал против принятия указанного решения, подав отличное от принятого большинством судей мнение.