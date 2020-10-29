Зеленский ответил на петицию о ликвидации Окружного админсуда Киева

Президент Владимир Зеленский предлагает начать консультации с Высшим советом правосудия для выработки процедуры, которая позволила бы "решить вопрос Окружного административного суда города Киева (ОАСК) и снять определенное напряжение в обществе относительно этой ситуации".

Как сообщает пресс-служба президента, таким образом Зеленской отреагировал на электронную петицию с просьбой подать в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК, которая набрала необходимые 25 тыс. голосов.

В сообщении отмечается, что порядок создания и ликвидации судов в Украине четко урегулирован на законодательном уровне. Согласно ч. 2 ст. 125 Конституции, суд создается, реорганизуется и ликвидируется законом, проект которого вносит в Верховную Раду президент после консультаций с Высшим советом правосудия.

"По результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия. Высший совет правосудия является важным элементом государственной судебной архитектуры и имеет все возможности для того, чтобы сформулировать свою позицию относительно ситуации с Окружным административным судом города Киева", – сказано в сообщении.

Ранее электронная петиция "О ликвидации Окружного административного суда г. Киева" от 30 июля набрала необходимые 25 тыс. голосов на сайте главы государства для ее рассмотрения.

Автор петиции призывал Зеленского безотлагательно внести в Верховную Раду законопроект о ликвидации ОАСК в связи с "полной потерей авторитета Окружным административным судом г. Киева, в частности, из-за содержания опубликованных Национальным антикоррупционным бюро Украины в июле 2019 года и в июле 2020 года записей разговоров руководства этого суда, которые свидетельствуют о глубоко укоренившейся в суде коррупции и практике неправосудности решений".

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Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.