Крупные сети АЗС продолжили повышать цены на все виды топлива

Сети АЗС в Украине продолжают повышать стоимость бензина, дизтоплива и автогаза.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга розничного рынка "Консалтинговой группы А-95", сообщает encorr.

В частности, "БРСМ-Нафта" во всех регионах своего присутствия подняла цены на бензины на 20 коп./л: А-92 в этой сети подорожал с 21,29 до 21,49 грн/л, А-95 — с 22,29 до 22,49 грн/л. При этом ДТ подорожало на 10 коп./л – до 20,05 грн/л.

Сети "Автотранс" и BVS подняли розничные цены бензина на 20-30 коп./л.

Motto 29 октября подняла цены на бензины в пределах 20-40 коп./л в зависимости от региона. Средняя цена "двойки" по сети составляет 20,71 грн/л, "пятерки" – 21,78 грн/л.

Такие сети как "Катрал", "Татнефть-АЗС-Украина" и "Автоспорт" подняли цены на 20-60 коп./л.

Стоимость автогаза выросла в пределах 5–20 коп./л.

SOCAR на всех своих станциях повысила цены автогаза на 10 коп./л, до 13,48 грн/л. На 15 коп./л, до 12,98 грн/л, автогаз подорожал в сети "Автотранс".

Такие сети как "БРСМ-Нафта", "Авантаж 7", "Овис" и Motto подняли цены на 5-10 коп./л. (см. табл).

Средняя стоимость автогаза по Украине 29 октября составила 12,64 грн/л (+1 коп./л).