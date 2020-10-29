БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1068 відвідувачів онлайн
Новини Фінанси
9 317 18
гривня (1190) курс (1126) Міжбанк (316) НБУ (8355)

Курс гривни упал до двухлетнего минимума (обновлено)

Новини БізнесЦензор Фінанси

Курс гривни упал до двухлетнего минимума (обновлено)

В ходе торгов на межбанковском валютном рынке в четверг, 29 октября, справочное значение курса гривни к доллару США по состоянию на 12:00 составило 28,4307 грн/$, тогда как в полдень среды это значение составляло 28,39 грн/$.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, в последний раз перед этим справочное значение курса гривни превышало уровень 28,40 грн/$ в начале сентября 2018 года.

По итогам торгов на межбанке в четверг НБУ установил официальный курс гривни на пятницу, 30 октября, на уровне 28,4383 грн/$, что также является минимальным значением с сентября 2018 года.

Как сообщалось, накануне стало известно, что правление Национального банка Украины (НБУ) рассмотрело вопрос отказа от интервенций на межбанковском рынке для пополнения резервов и решило сохранить индикативный показатель для таких интервенций на уровне $20 млн в день.

При этом в НБУ подчеркнули, что регулятор ориентируется на минимизацию своего вмешательства в работу валютного рынка и придерживается режима плавающего курсообразования.

Нацбанк декларирует, что осуществляет интервенции, когда наблюдает дисбаланс спроса-предложения и чрезмерные колебания на валютном рынке, при этом интервенции направляются только на сглаживание колебаний и не искривляют рыночный тренд.

Отметим, что Национальный банк на прошлой неделе не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он продал $1 млн.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Выборы прошли и зеленая хуцпа разворачивается в полный рост - цены на бензин начали стремительно расти, цены на газ поднимаются, суд отменяет декларации чиновников, гривна падает... Зелохи радостно сосут зеленый чупа-чупс.
показати весь коментар
29.10.2020 17:43
+10
Все "Кінець епохи бідності".
показати весь коментар
29.10.2020 17:58
+7
+ реально замаячила впереди отмена безвиза.
показати весь коментар
29.10.2020 18:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Выборы прошли и зеленая хуцпа разворачивается в полный рост - цены на бензин начали стремительно расти, цены на газ поднимаются, суд отменяет декларации чиновников, гривна падает... Зелохи радостно сосут зеленый чупа-чупс.
показати весь коментар
29.10.2020 17:43 Відповісти
Цена на свет поднимется на 35%
показати весь коментар
29.10.2020 17:57 Відповісти
+ реально замаячила впереди отмена безвиза.
показати весь коментар
29.10.2020 18:03 Відповісти
"Всё это вырвано из контекста" - режим Арахамии включен на полную мощность.
показати весь коментар
29.10.2020 19:11 Відповісти
Где всё быдло которое опало Порошенко верни доллар по 8???
показати весь коментар
29.10.2020 21:34 Відповісти
попрятались по пещерам и лелеют злобу.
показати весь коментар
29.10.2020 23:19 Відповісти
Удивительная новость: ранее когда курс гривни падал или рос то на межбанк НБУ вываливал или скупал сотни миллионов долларов. Надеюсь помните эти рекорды на 600 млн? А теперь перестал поддерживать и курс гривни пополз вниз.
Удивительное рядом. Зато рассуждений сколько можно наговорить.
показати весь коментар
30.10.2020 09:45 Відповісти
Привет новая власть баранов.
показати весь коментар
29.10.2020 17:57 Відповісти
Все "Кінець епохи бідності".
показати весь коментар
29.10.2020 17:58 Відповісти
И здравствуй нищета!
показати весь коментар
29.10.2020 19:22 Відповісти
Лучше бы был конец эпохи ЗЕкретинов.
показати весь коментар
29.10.2020 19:23 Відповісти
Дык, все верно - раньше украинец мог за доллар получить каких-то 24 гривни, а теперь 28 грвн и 40т коп. Доходы выросли! Курс гривни упал до двухлетнего минимума - Цензор.НЕТ 9159 Бубачко стараецца!
показати весь коментар
30.10.2020 09:20 Відповісти
"(НБУ) рассмотрело вопрос отказа от интервенций на межбанковском рынке для пополнения резервов"...Насколько я понимаю,то интервенция это когда НБУ продает баксы,как оно может их продавать и при этом пополнять резервы ???
показати весь коментар
29.10.2020 20:58 Відповісти
Пытаются сберечь то что осталось...
показати весь коментар
29.10.2020 21:18 Відповісти
Курс гривни упал до двухлетнего минимума - Цензор.НЕТ 3815
показати весь коментар
29.10.2020 21:41 Відповісти
"Кінець епохи бідності" (с) і... початок епози ЗЕлиднів! СУМ-ПЕЧАЛЬ!
показати весь коментар
30.10.2020 08:37 Відповісти
Передряги в стране, шатание власти, проваленные властью местные выборы, решения КС, заявления ЕС, МВФ, угроза отмены безвиза, ожидаемый налог на зарабитчан, все новые рекорды по ковиду,обострение на фронте.. Вот гривна и проседает, проседает и будет проседать. С чего это ей с бодуна стабилизироваться.
показати весь коментар
30.10.2020 09:35 Відповісти
а ха хаха Порох прекрати
показати весь коментар
30.10.2020 13:12 Відповісти
 
 