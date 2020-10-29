Суд приостановил рассмотрение апелляции "Приватбанка" по выплате Суркисам $350 миллионов

Киевский апелляционный суд в четверг по собственной инициативе приостановил до завершения пересмотра Верховным судом дела по сути рассмотрение апелляционной жалобы ПриватБанка на определение судьи Печерского райсуда Сергея Вовка о принудительном исполнении решения этого же суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать депозиты компаний братьев Суркисов, задолженность по которым истцы оценивают в $350 млн.

"Суд по собственной инициативе приостановил рассмотрение апелляционной жалобы до завершения пересмотра дела Верховным судом", – сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе ПриватБанка в четверг.

В пресс-службе также отметили, что суд отклонил ходатайство ПриватБанка о приостановлении действия определения Печерского райсуда Киева о выплате банком компаниям Суркисов $350 млн.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка 2 сентября разрешил компаниям братьев Суркисов взыскать с "Приватбанка" $350 млн (около 10 млрд грн), которые находились на счетах кипрского филиала банка и были конвертированы в капитал в процессе его национализации.

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты).

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что в процессе были задействованы практически все возможные судебные манипуляции. Однако уже на следующий день тот же судья Вовк возобновил исполнительное производство по заявлению компаний Суркисов о взыскании с "Приватбанка" части вышеуказанной суммы в размере $164,5 млн.

Ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который запрещает при исполнении судебного решения принимать меры по взысканию средств или обращению взыскания на имущество должника, кроме наложения ареста.

По словам министра юстиции Дениса Малюски, законопроект необходим для того, чтобы помешать компаниям братьев Суркисов взыскать с государственного "ПриватБанка" 10 млрд грн.