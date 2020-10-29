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ЕС считает отмену декларирования основанием для приостановления безвиза с Украиной, – СМИ

Новини БізнесЦензор Корупція

ЕС считает отмену декларирования основанием для приостановления безвиза с Украиной, – СМИ

В Европейском Союзе обеспокоены последними решениями Конституционного суда Украины о деятельности антикоррупционных органов, и оно может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Об этом говорится в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого в адрес вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, текстом которого располагает "Европейская правда".

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины N 13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской комиссией механизма временной приостановки действия безвизвого режима", - говорится в письме.

Одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является отход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых был введен безвизовый режим.

Отмечается, что принятые КСУ и Окружным административным судом города Киева решения о деятельности антикоррупционных органов не остались без внимания европейских партнеров и вызвали обеспокоенность Европейской службы внешних действий и Еврокомиссии, которые в очередной раз обратили внимание на то, что вопрос борьбы с коррупцией является приоритетным в повестке дня реформ в Украине, а независимые антикоррупционные органы - квинтэссенцией успешной, правовой, демократической, инвестиционно привлекательной Украины.

В письме указывается, что независимость, институциональная способность и устойчивость инфраструктуры, прежде всего антикоррупционной, является критерием достижения ряда краткосрочных и стратегических целей в отношениях с Европейским Союзом, среди которых:

- сохранение безвизового режима поездок граждан Украины в ЕС;

- сотрудничество с Международным валютным фондом, что является предпосылкой получения Украиной макрофинансовой помощи ЕС в размере 1,2 млрд евро, призванных обеспечить финансово-экономическую стабилизацию в нашей стране;

- интеграция в энергетический рынок ЕС (речь идет о независимости НКРЭКУ)

- распространение на Украине режима внутреннего рынка в сфере телекоммуникаций, заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг (независимость НКРСИ)

- интеграция в единый цифровой рынок (независимость Национального офиса интеллектуальной собственности) и др.

"Учитывая указанное и с целью предотвращения развития неблагоприятного сценария, предлагали бы в сжатые сроки создать рабочую группу высокого уровня по разработке изменений в Конституцию Украины, в которой бы также вошли представители Верховной Рады Украины, Администрации Президента Украины, судейского самоуправления, научных кругов и гражданского общества", - говорится в письме.

Подчеркивается, что ключевой задачей указанной рабочей группы следует определить обработки изменений в Конституцию Украины, которые, среди прочего, предусматривали полномочия Верховной Рады создавать государственные органы со специальным статусом.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые голосовали за признание неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за недостоверное декларирование. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения.

Джерело:  Европейская правда


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Топ коментарі
+7
Судді, які були назначені Порошенком у КС проголосували проти скасування е-декларацій. У зебобіка порох завжди у всьому винний, навіть у тому що взимку холодно, а влітку жарко. Для вас порох винний за те, що безвіз данний завдяки пороху, буде забраний завдяки зебуїну.
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29.10.2020 14:32
+3
Ай-ай-яй, а кто это разом сделал? Где все зебобики делись-то?
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29.10.2020 13:35
+3
знатные 2 болта с резьбой оба ---- херак в зад українця: болт 1 --- відміна бандюкам декларацій, болт 2 - відміна безвіза. Українець і так має болтів там штук зо 25.Жить ВСЕ лучше и лучше.*******************************************
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29.10.2020 15:39
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Ай-ай-яй, а кто это разом сделал? Где все зебобики делись-то?
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29.10.2020 13:35 Відповісти
Не вижу повода для радости...Кто бы не сделал, а попадать всем 100%
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29.10.2020 13:45 Відповісти
А ви впевнені, що ті, хто "сделал разом" не хотіли такого розвитку подій? Не треба вводити себе в оману шукаючи розумне там, де його нема...
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29.10.2020 14:06 Відповісти
Тебе, сидящему в СПБ в Лахта-2 конечно очень весело, ведь отрабатывая заказуху от мальдивского речь идет не о твоей 140 миллионной помойке
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29.10.2020 14:45 Відповісти
Ватное чучело сидящее под прокси - такое забавное 🐷🐶
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29.10.2020 14:49 Відповісти
тихо. это продолжение мыролюбных реформ.
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29.10.2020 14:51 Відповісти
Щось забагато лахтінуіа в цій темі. Пора банити
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29.10.2020 15:45 Відповісти
Они КС выбирали? Председатель КС Тупицкий. Там с 2013 по квоте овоща. Как же петина люстрация его обошла?
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29.10.2020 15:29 Відповісти
Они - власть. Все остальное - земрази которые вертятся как уж на скововрде. При Пете эти гниды сидели тише воды ниже травы и где же зелина реформа? Уже почти два года...
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29.10.2020 16:43 Відповісти
НУ честно, вы уже помешанные на зебобиках - пора лечится!, А теперь ближе к телу!, нужно честно сказать - спасибо партии ЗА счастливое детство, СПАСИБО вам Петер Алексеевич за ваш Конституционный суд - которому Порошенко сделал также заоблачные зарплаты и по воле которых может рухнуть безвиз для граждан Украины.
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29.10.2020 14:23 Відповісти
Судді, які були назначені Порошенком у КС проголосували проти скасування е-декларацій. У зебобіка порох завжди у всьому винний, навіть у тому що взимку холодно, а влітку жарко. Для вас порох винний за те, що безвіз данний завдяки пороху, буде забраний завдяки зебуїну.
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29.10.2020 14:32 Відповісти
У тупорылой земрази сейчас случился разрыв шаблона. А так хотелось набросить
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29.10.2020 14:48 Відповісти
Благодаря зебилам кс отменил электронное декларирование. Единственная заслуга тупорылых имбецилов - "пока еще безвиз не отменили"
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29.10.2020 16:46 Відповісти
Мочи судей )))кто может
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29.10.2020 15:07 Відповісти
В Італії, прапором якої користуєшся, все замочив?
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29.10.2020 15:48 Відповісти
В италии нет таких судей продажных...как ты
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29.10.2020 22:03 Відповісти
Считаю что эти гниды из КС за такой вред стране, должны все сесть пожизнено с конфискацией
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29.10.2020 15:24 Відповісти
Увы но не сядут! НЕ СЯДУТ!
Просто садить НЕКОМУ.
Нету у нас такого отряда, который бы путешествовал по Италиям, Рашкам и отлавливал Януковичей и Зеленских. Ну нет.
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29.10.2020 19:18 Відповісти
знатные 2 болта с резьбой оба ---- херак в зад українця: болт 1 --- відміна бандюкам декларацій, болт 2 - відміна безвіза. Українець і так має болтів там штук зо 25.Жить ВСЕ лучше и лучше.*******************************************
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29.10.2020 15:39 Відповісти
Та як би треба у неділю зібратись на Майдані, обговорити ситуацію?
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29.10.2020 15:44 Відповісти
А ведь Порошенко предлагал обнуленную декларацию в конце своего срока.
Ну типа узаконить наворованное и далее спокойно, на уже законных основаниях, декларировать! ЕС считает отмену декларирования основанием для приостановления безвиза с Украиной, – СМИ - Цензор.НЕТ 8469
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29.10.2020 18:01 Відповісти
Так це гарна ідея. Всі узаконюють і всі далі щорічно декларують, а так грабунок 30 років є і буде доти доки не введуть декларування для всіх. Бажано з нульовою декларацією
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29.10.2020 18:41 Відповісти
Більшість українців 73% рік тому проголосували проти безвізу. Вони вибрали радянську зєлєнку. Спочатку звільнення голови антикорупційного органа, зараз декларування. Час карати. Потрібно зрозуміти ЄС, вони бачать відкат до часів Януковича
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29.10.2020 18:39 Відповісти
" Час карати."
Кого? 80% населння?
Друже, люди хочуть в "СССР". Дуже хочуть. І з цим нічого не вдієш.
Або керівник враховує цей факт, або пролітає, як фане Петя.
Петя саме тому і пролетів, що виявився неспроможним керувати Україною і її теперішньому стані.
З професійної точки зору, Петя - повний неадекват і дилетант. По факту дій і результату.

Брехун - так
Олігарх - так
Керівник держави - ні.
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30.10.2020 07:38 Відповісти
Ні не 73%, вони себе самі покарають. Хоча місцеві вибори покпзали що ніяких 73% вже давно не має. 20% можливо залишилось...Совки не їздять в цивілізований світ без віз. Треба зробити китайське попередження про те що можна опинитись на помойці разом з відсталими країнами як росія чи північна корея. Президент дивлячись на стрімке падіння рейтинга може скоро поїхати в Росію. Порох закінчив каденцію і має пожиттєвий статус президента, а от як зеленка закінчит ь ми побачимо
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30.10.2020 20:53 Відповісти
Прям даже интересно - шо случится раньше: или ЗЕлёносопельного БлаЗЕня нахрен выгонят (желательно ещё б и зажмурить); или держава медным тазом накроется.
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29.10.2020 20:21 Відповісти
Прикольно читать помментарии сторонников Пе. Пишут, ругают кого-то....
Хвалят Пе за какие-то заслуги.
И забывают, что Пе ПРОЛЮБИЛ выборы. И даже сейчас бригада Пе выборы ПРОЛЮБИЛА...

Может, Пе просто несдябный управлять Украиной? По факту, Пе - обычный проходимец, который случайно оказался в партии Медведчука, потом случайно оказался в партии и правительстве Януковича. Или не случайно...

Для особо одаренных отмечу, что про бригаду Зе я ничего не написал!
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30.10.2020 07:29 Відповісти
 
 