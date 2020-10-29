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Укрзалізниця (4336) General Electric (70)

"Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании

Новини БізнесЦензор Промисловість Транспорт

Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак не видит необходимости дальнейшей закупки тепловозов американского концерна General Electric.

Об этом Жмак заявил на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

"Что касается сотрудничества с General Electric – я на сегодня не вижу необходимости дальнейшей закупки тепловозов General Electric. Наша цель – это переход на электровозы, так как это намного экономичней",– сказал Жмак.

Как сообщалось, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что "Укрзализныця" планирует приобрести 40 локомотивов General Electric в 2020 году.

Напомним, 23 февраля 2018 был подписан договор поставки тепловозов между АО "Укрэксимбанк" и GE и договор финансового лизинга между ОАО "Укрзализныця" и АО "Укрэксимбанк" по 30 тепловозов производства GE.

На первом этапе стратегического сотрудничества General Electric впервые была осуществлена локализация в Украине железнодорожной тяги - уровень локализации составил около 10%. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" организовал и обеспечил процесс дооснащения тепловозов оборудованием в соответствии с технологиями и конструкторской документации производителя.

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Топ коментарі
+15
вот зебил. у нас видимо все линии электрифицированы. какой позор "Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании - Цензор.НЕТ 3847
тепловозы и закупались именно для неэлектрифицированных участков
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29.10.2020 13:45
+6
будут покупать локомотивы в Лугансктепловоза
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29.10.2020 13:09
+6
Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак не видит. Источник: https://biz.censor.net/n3227875 Зе!біл не зрячий чи зеленню затуманений?
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29.10.2020 15:30
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будут покупать локомотивы в Лугансктепловоза
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29.10.2020 13:09 Відповісти
"какая разница? Это же наши люди»...
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29.10.2020 13:40 Відповісти
Ми заказали в американців не ті тепловози! Нам розповідали ідіоти порошенка, був там тіпа-міністр Омелян, що купівля американських тепловозів це вигідніше ніж модернізовувати старі радянські тепловоз! Але виявилось що американський тепловоз односекційний і тому просто не може тягнути состави більше 6000 тон, а старі радянські тепловози двохсекційні і тому їх модернізація така дорога! Один новий односекційний американець коштує як повна переробка двохсекційного радянського тепловоза. Але двохсекційний радянський тепловоз потягне состави більше 6000 тон, а односекційний американець буксує і не тягне! І тепер коли буксує американець до нього направляють старий радянський тепловоз! Звісно що цей ідіотизм потрібно припиняти і тут Жмак абсолютно правий! Потрібно модернізовувати старі радянські тепловози і відновлювати виробництво Луганського тепловозобудівного заводу десь у Львові на потужностях ремонтного заводу Укрзалізниці!
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29.10.2020 16:11 Відповісти
Як ти вже замахав! Уроджений зрадойоб...
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29.10.2020 16:23 Відповісти
Т.е. Трансмашхолдинга? Бо в Луганске уже все со строительством тепловозов. Разве что шильдики на какую-нибудь брянскую повозку прикрепить.
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29.10.2020 18:09 Відповісти
Уже никто никуда не идет)
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29.10.2020 13:44 Відповісти
вот зебил. у нас видимо все линии электрифицированы. какой позор "Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании - Цензор.НЕТ 3847
тепловозы и закупались именно для неэлектрифицированных участков
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29.10.2020 13:45 Відповісти
Для этого нужно не быть профаном и хоть немного владеть вопросом. Но это не про зеленую пошесть.
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29.10.2020 19:41 Відповісти
так, Аваков же уже с французами договорился!
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29.10.2020 14:00 Відповісти
Какие такие "французы"? С армянами-вертолетчиками...
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29.10.2020 15:04 Відповісти
Глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак не видит. Источник: https://biz.censor.net/n3227875 Зе!біл не зрячий чи зеленню затуманений?
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29.10.2020 15:30 Відповісти
Скажите просто, что все деньги разворовали за полтора года. Не за что подвижный состав покупать, разве что майбахи "Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании - Цензор.НЕТ 7554

А не рассказывайте байки про то, гранаты локомотивы не той системы.
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29.10.2020 16:28 Відповісти
Все в космос. Через три года для Зебилов построят новый ракетоноситель.
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29.10.2020 17:20 Відповісти
У Американцев , все прозрачно , откаты не дают "Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании - Цензор.НЕТ 1944 Такое впечатление ,что уже вся Укрзалізниця полностью электрифицирована "Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании - Цензор.НЕТ 2125 Шо он чешет "Укрзализныця" откажется от закупок тепловозов General Electric, – глава компании - Цензор.НЕТ 9792
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29.10.2020 17:40 Відповісти
дурне-зелене.. наприклад, до донецьких шахт моєї малої Батьківщины електровозом не доїдеш, а там перегон кілометрів з п"ятдесят, якщо не більше.. по Україні "море" неелектрифікованих залізничних шляхів..
засланець Кремля тупо підставляє Україну перед Штатами, як ненадійного партнера..
СБУ баклановскоє, альо!? елітні бюджетники, нумо наші податки відро *****!
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29.10.2020 18:09 Відповісти
Снежное?
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29.10.2020 18:55 Відповісти
ні - Добропіллявугілля.. а у Сніжному на шахті Восход (чи Восток) ім.Кісілєва кілька місяців була підземна практика, де працював горнорабочим (чистив канавки)))..
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29.10.2020 20:28 Відповісти
не бачить необхідності. воно ніколи не заходило в депо "дарниця",як і чим ремонтують наші недобиті тепловози- ні запчастин ні персоналу ні грошей.
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29.10.2020 19:43 Відповісти
 
 