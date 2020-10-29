"Мотор Сич" получила 930 миллионов чистой прибыли

ПАО "Мотор Сич" (Запорожье) в январе-сентябре 2020 года получило 930,15 млн грн чистой прибыли, тогда как аналогичный период 2019 года оно завершило с чистым убытком 532,72 млн грн.

Согласно промежуточному финансовому отчету "Мотор Сич" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР), размещенному в четверг, чистый доход за девять месяцев возрос на 20,2% - до 7 млрд 679,5 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Валовая прибыль предприятия увеличилась на 56% - до 3 млрд 195,6 млн грн, а от операционной деятельности получено 1 млрд 675,4 прибыли против убытка в размере 561,67 млн грн годом ранее.

Как сообщалось, по итогам января-июня 2020 года чистая прибыль предприятия составила 595,56 млн грн против убытка 428,58 млн грн за тот же период прошлого года, а чистый доход вырос на 16,3% - до 4 млрд 729 млн грн.

Таким образом, ПАО "Мотор Сич" в третьем квартале 2020 года получило чистую прибыль в размере 334,6 млн грн по сравнению с убытком 104,15 млн грн за тот же период 2019 года, чистый доход увеличился на 27% - до 2 млрд 950,6 млн грн.

ПАО "Мотор Сич" – один из крупнейших мировых производителей двигателей для авиационной техники, а также промышленных газотурбинных установок. Поставляет продукцию более чем в 100 стран мира.

Несколько последних лет решением суда обращение акций "Мотор-Сичи" заблокировано в связи с расследованием СБУ покупки контрольного пакета акций китайскими акционерами, которые согласились часть акций (около 25%) уступить украинскому бизнесмену Александру Ярославскому. Параллельно Антимонопольный комитет рассматривает заявку на согласование этих сделок.

"Вопросы, связанные с деятельностью "Мотор-Сичи", находятся в поле внимания правительства Украины, президента, потому что это стратегическое предприятие для нас и никоим образом не имеем права потерять такое предприятие и технологии", – заявил на минувшей неделе вице-премьер – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

По его словам, предприятию нужен стратегический инвестор. "Находимся в поиске, есть определенные требования, этот процесс продолжается", – сказал вице-премьер. В то же время он уточнил, что в деле согласования сделок Антимонопольным комитетом "пока ничего продвинулось".