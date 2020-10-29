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Новини Транспорт
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Укрзалізниця (4336) Жмак Володимир (24)

"Укрзализныця" в этом году получит 14 миллиардов убытков (обновлено)

Новини БізнесЦензор Транспорт

АО "Укрзализныця" по итогам 2020 года ожидает получить убыток в размере 12-14 млрд грн, сообщил глава АО "Укрзализныця" Владимир Жмак в ходе брифинга в Киеве в четверг.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Мое персональное видение: мы закончим этот год с убытком на уровне 12-14 млрд грн", - сказал Жмак.

АО "Укрзализныця" в 2021 году может выйти на прибыльность, сказал Жмак. "Это не иллюзии и не выдумки - 2021 год "Укрзализныця" закончит с прибылью. И с прибылью не на бумаге в виде курсовых разниц, или еще каких либо других "нарисованных" цифр, а с прибылью реальной", - сказал Жмак.

По его словам для этого необходимо инвестировать в инфраструктуру 9,4 млрд грн (из них 4.3 млрд собственных средств), в локомотивы 4,1 млрд грн (2,8 млрд собственных средств), 7 млрд в грузовые вагоны (4,8 млрд собственных средств) и 2 млрд собственных средств в пассажирские перевозки.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" в январе-июне 2020 года получила 8,79 млрд грн чистого убытка, тогда как за аналогичный период 2019 года ее чистая прибыль составила 1,07 млрд грн.

Как сообщалось, по итогам первого квартала 2020 года "Укрзализныця" оценивала убыток в 7 млрд грн.

Напомним, "Укрзализныця" в 2019 году увеличила чистую прибыль в 14,7 раза - до 2,99 млрд грн (203,85 млн грн в 2018 году); EBITDA на 6% - до 17,3 млрд грн. При этом доход от реализации продукции увеличился на 8,4% - до 90,4 млрд грн.
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Топ коментарі
+3
шо то у ЗЕлебобиков во всех сферах одни убытки
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29.10.2020 13:07
+3
будут бене продавать за копейки
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29.10.2020 14:33
+3
"Убыток "Укрэнерго" превысил 28 миллиардов."
Ще один здобуток велічайшего. Нічого. Хай мАльчІк навчаеться.
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29.10.2020 17:21
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Доворовались !!!!!
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29.10.2020 13:07 Відповісти
Ні тут питання в тім що тарифи Укрзалізниці не змінювались з часів коли долар був по 8 грн. Один раз поляк Бальчун, збільшив вантажні тарифи на 15% і це принесло додатково 17 млрд. грн доходів Укрзалізниці. А потрібно було збільшувати тарифи в 3,5 разі, щоб вони відповідали польським вантажним тарифам, як це було до 2014 року! Ми зараз надаємо послуги олігархам собі у збиток! Паливо, електрика, всі матеріали подоржчали разом з доларом в 3,5 рази, а вантажні тарифи лишились по курсу 8 грн за долар! Так не може продовжуватись довго, хоч вже продовжується 6 років! Потрібно піднімати вантажні тарифи до рівня 2013 року в доларах! Це дасть можливість Укрзалізниці нормально працювати і приносити доходи в бюджет на рівні 1-2 млрд. доларів на рік.
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29.10.2020 16:16 Відповісти
шо то у ЗЕлебобиков во всех сферах одни убытки
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29.10.2020 13:07 Відповісти
это экономический прорыф по зеленскому
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29.10.2020 16:54 Відповісти
Цены повышают. Огромные зарплаты членам наблюдательного совета платят. А все равно убыток. Ай-ай-ай. Может деньги оседают в чьих-то карманах?
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29.10.2020 13:25 Відповісти
Горе то яке! Невже Лещенко не отримає зарплати і премії? Видно прийдеться оформляти субсидію.
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29.10.2020 14:13 Відповісти
Бабло в УЗ киздит ЗеЛещ "Укрзализныця" в этом году получит 14 миллиардов убытков - Цензор.НЕТ 2725
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29.10.2020 14:16 Відповісти
будут бене продавать за копейки
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29.10.2020 14:33 Відповісти
Надо еще тарифы поднять! И всё заработает. "Укрзализныця" в этом году получит 14 миллиардов убытков - Цензор.НЕТ 3234
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29.10.2020 14:35 Відповісти
ничё нового, грядёт приватизация убыточной отрасли
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29.10.2020 14:44 Відповісти
Давайте посмотрим, кто довел УЗ до такого:
Наблюдательный совет:
- Лещенко Сергей (связи: Порошенко...
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29.10.2020 15:24 Відповісти
Порошенко взагалі в курсі, що це його протеже?
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29.10.2020 16:42 Відповісти
Надо у Лещенко спросить - у него весь КС состоит из людей Порошенко.
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29.10.2020 17:07 Відповісти
Пеця реально протупив. Як виявляється усе це "реформаторське лайно" можно заткнути влаштувавши їх на гарну зарплату...
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29.10.2020 17:09 Відповісти
Зате я вперше в житті заробив більше, ніж моя дівка
"Укрзализныця" в этом году получит 14 миллиардов убытков - Цензор.НЕТ 4862
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29.10.2020 16:41 Відповісти
"Убыток "Укрэнерго" превысил 28 миллиардов."
Ще один здобуток велічайшего. Нічого. Хай мАльчІк навчаеться.
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29.10.2020 17:21 Відповісти
а наступна новина про "УЗ" буде про те,що зацікавлені люди попросили 14 млрд.грн із ковідного фонду)
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29.10.2020 18:18 Відповісти
 
 