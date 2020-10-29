Окружной админсуд Киева открыл дело по иску скандального "Зеонбуда" к Нацсовету телерадиовещания

Окружной административный суд Киева открыл производство в деле по иску оператора национальной сети цифрового эфирного наземного телевизионного вещания ООО "Зеонбуд" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Соответствующее решение суда обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Интерфакс-Украина.

"Окружной административный суд города Киева, ознакомившись с исковым заявлением и приложенными к нему материалами по иску ООО "Зеонбуд" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания о признании противоправными действий, признал поданное исковое заявление и приложенные к нему материалы достаточными для открытия производства по делу", - указано в решении.

Отмечается, что суд принял к рассмотрению дела по правилам упрощенного искового производства.

Как сообщал БизнесЦензор, Верховная Рада приняла закон для лишения лицензии скандального "Зеонбуда".

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Как сообщалось, официально "Зеонбуд" принадлежит кипрской компании Planbridge Limited, которая в свою очередь принадлежит белизским фирмам Burgerville Holdings Limited и Adisson Trading Limited и виргинской Follberg Investments Limited. Конечными бенефициарами указаны киприоты Деметрис Феллас, Ренос Мичалак Янго и Дякоу Грегорис и британец Томас Адриан Дэвид Майлз.

Основателем виргинской Follberg Investments Limited когда-то был юрист Блонделл Челленджер, который оформлял документы при регистрации виргинской Sarone Holdings Limited, которая владела ООО "ДРФЦ" из группировки Александра Януковича.

"Зеонбуд" связывали с нардепом Юрием Мороко ("Партия регионов", ныне – "Оппоблок"). Он ранее руководил фирмой "ММДС-Украина", совладельцем которой была СКМ Рината Ахметова.

В 2015 году авторы не поддержанного Верховной Радой законопроекта о национализации "Зеонбуда" связывали компанию с Александром Януковичем, Ринатом Ахметовым и Дмитрием Фирташем, но она это отрицала.

По данным финотчетности "Зеонбуда", в 2012-2014 годах он имел годовой доход в 500-600 млн грн. В 2015 году доходы упали до 348 млн грн, в 2016 году – до 266 млн грн. В 2017 году доходы "Зеонбуда" уже выросли до 281 млн грн, а в 2018 году, когда начали отключать аналоговый эфир, фирма вновь стала получать большие подряды государственного телевидения, достигнув рекордного результата на тендере "НСТУ".