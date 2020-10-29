Конституционный суд заблокировал результаты местных выборов, – НАПК

Национальное агентство по противодействию коррупции заявляет, что Конституционный суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.

"Конституционный Суд Украины лишил НАПК доступа в государственные реестры, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти", - сообщает пресс-служба агентства.

По данным НАПК, без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен.

"КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

Ранее НАПК выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые голосовали за признание неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за недостоверное декларирование. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения.