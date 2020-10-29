Евросоюз усиливает регламент правоприменения в торговле

Европейская комиссия и оба законодательных органа ЕС - Европарламент и Совет ЕС - достигли в среду политического соглашения об усилении Регламента правоприменения ЕС.

Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Это соглашение является сильным политическим сигналом того, что ЕС будет принимать меры для защиты своих компаний, работников и потребителей, если наши партнеры действуют не по правилам", - заявил, комментируя это событие, исполнительный зампред ЕК и комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис.

Согласованные изменения дадут возможность ЕС защищать свои торговые интересы, несмотря на паралич многосторонней системы урегулирования споров ВТО. Брюссель также сможет действовать, если похожие проблемы возникнут в двусторонних соглашениях.

В рамках соглашения ЕК обязалась в кратчайшие сроки разработать механизм ЕС противодействия принуждению. Соглашение допускает контрмеры не только в отношении товаров, но и услуг и определенных аспектов интеллектуальной собственности.

Предложение о внесении поправок в действующий Регламент правоприменения стало реакцией на блокировку деятельности Апелляционного органа ВТО. Текущее регулирование требует, чтобы спор проходил через все процедуры ВТО, включая стадию апелляции, прежде чем союз сможет отреагировать. Другие члены ВТО могут блокировать этот процесс, используя формальные предлоги.

Пересмотренный Регламент позволит ЕС реагировать, даже если ВТО не вынесла окончательного решения, потому что другой член ВТО блокирует процедуру разрешения споров.

В соответствии с этим политическим соглашением Европарламент и Совет ЕС официально примут измененный регламент, чтобы он вступил в силу как можно скорее.