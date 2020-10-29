Нацбанк отсудил землю Лагуна в Крыму по долгам "Дельта Банка"

Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Нацбанка Украины к Николаю Лагуну и в счет частичного погашения задолженности "Дельта Банка" по рефинансированию (на 233 млн грн) решил обратить взыскание на ряд земельных участков в Крыму.

Об этом сообщает Finbalance.

В 2017 году Киево-Святошинский райсуд Киевской области удовлетворил иск НБУ к Лагуну и решил взыскать с ответчика в пользу истца ряд земельных участков в Крыму и Киевской области.

В 2018 году Киево-Святошинский райсуд Киевской области удовлетворил иск НБУ к Лагуну и решил взыскать земельный участок в Киевской области.

Ранее НБУ информировал, что Лагун был имущественным поручителем по долгам "Дельта Банка" по рефинансу на сумму 766,9 млн грн.

По данным НБУ, на начало декабря 2019 года общий долг "Дельта Банка" по рефинансированию составил 4,9 млрд грн.

Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.