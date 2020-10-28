Кабмин выделил на зарплаты шахтерам еще 1,4 миллиарда

Кабинет министров Украины перераспределил 1,4 млрд грн для обеспечения выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства.

"На заседании правительство поддержало решение о перераспределении части средств, предусмотренных Государственному агентству автомобильных дорог. В частности, средства пойдут на социальную поддержку шахтеров", - сказано в сообщении.

Кабмин, в частности, одобренным постановлением предусмотрел выделение Министерству энергетики 1,4 млрд грн для обеспечения выплаты заработной платы работникам государственных угледобывающих предприятий по государственной программе "Реструктуризация угольной отрасли".

Как сообщалось, ранее вр.и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявляла, что в первом полугодии 2020 года из госбюджета на выплату зарплат шахтерам государственных предприятий было направлено 3 млрд грн.