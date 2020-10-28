Власти Германии решили закрыть все развлекательные заведения и кафе

В Германии со 2 ноября сроком на месяц вводятся новые ограничительные меры в целях борьбы со стремительным распространением коронавируса.

Соответствующее решение в среду, 28 октября, приняли канцлер Ангела Меркель и премьер-министры 16 федеральных земель, передает Deutsche Welle.

Согласно принятому решению, со 2 ноября все предприятия досуга в стране закрываются. Речь идет о театрах, кино, концертных залах, выставочных комплексах, игровых салонах, казино, парках развлечений, публичных домах, фитнес-клубах и непрофессиональных спортклубах, плавательных бассейнах. При этом на индивидуальные занятия спортом на открытом воздухе ограничения не распространяются.

Кроме того, закроются также предприятия сферы обслуживания, такие как косметические, татуировочные и массажные салоны. В ноябре также будут закрыты рестораны и кафе за исключением тех, которые продают еду на вынос.

В то же время продолжат работать физиотерапевтические кабинеты и парикмахерские. Это касается также и предприятий оптовой и розничной торговли при условии допуска не более одного человека на 10 квадратных метров торговой площади.

Школы и детские сады продолжат работать в обычном режиме.

Кроме того, гражданам предписывается ограничить социальные контакты за пределами собственного домохозяйства "до абсолютного минимума". Встречи в общественном пространстве разрешены представителям не более двух домохозяйств в количестве не более 10 человек.

Любые встречи и праздники на улице, в квартирах и других частных помещениях с участием более двух домохозяйств "с учетом серьезной ситуации в стране неприемлемы", говорится в документе.

Соблюдение правил является обязательным, нарушения буду наказываться.

Власти также призывают граждан в ближайший месяц отказаться от частных поездок и посещения родственников. Гостиницы в ФРГ могут принимать посетителей, приехавших по уважительной причине и с нетуристическими целями.

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Выступая на пресс-конференции в Берлине, Меркель пояснила необходимость новых ограничений тем, что в последние 10 дней удвоилось число пациентов в отделениях интенсивной терапии немецких клиник, за 9 дней удвоилось число пациентов, которые подключены к аппаратам ИВЛ.

В связи с этим канцлер призвала к решительным действиям, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения в обозримом будущем.

Меркель и главы правительств федеральных земель планируют через две недели встретиться на консультации, чтобы проверить, соответствуют ли принятые меры поставленным целям и при необходимости откорректировать их.

Согласно данным Института имени Роберта Коха, в Германии за последние сутки выявлено 14 964 новых случаев заражения коронавирусом, почти в два раза больше, чем в прошлую среду. Это самый высокий показатель с начала пандемии.