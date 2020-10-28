Кабмин разрешил продажу непрофильных активов "Укрзализныци"

Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, принял решения, которые позволят АО "Укрзализныця" оптимизировать расходы на содержание активов для дальнейшей модернизации компании.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает пресс-служба министерства.

Согласно решению, средства, полученные обществом от операций с имуществом, направляются исключительно на дальнейшую модернизацию и развитие компании.

"При этом, при списании объектов, которые относятся к нижнему строению пути, имуществу, выявленному в результате инвентаризации как недостача, незавершенным капитальным инвестициям на стадии проекта, реализация которых не была начата или потеряла свою актуальность, малоценным необоротным материальным активам, нематериальным активам, которые признаны устаревшими, такое имущество не предлагается к продаже", – уточняется в сообщении.

Как сообщалось, еще в сентябре 2019 года на то время глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов рассказывал, что компания готовит перечень непрофильных активов для продажи, но окончательное решение в этом вопросе должен принять Кабмин.

"У нас есть больницы, цеха по производству металлопластиковых окон и прочие вещи, от которых надо избавиться. Продать на максимально выгодных для компании условиях и направить эти средства в основной вид деятельности", – пояснял Кравцов.