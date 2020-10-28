Объем поступлений наличных в банки сократился с начала года на 9,5%, – НБУ. ИНФОГРАФИКА

Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков по итогам января-сентября 2020 года составил 1525,4 млрд грн, что на 9,5% меньше, чем за девять месяцев прошлого года.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в Facebook.

Согласно данным регулятора, объем выдачи наличных из касс по итогам этого периода сократился на 3,8% к соответствующему периоду 2019 года – до 1617 млрд грн.

Нацбанк уточнил, что больше всего наличных выдавали по операциям клиентов с использованием платежных карточек (1 214,6 млрд грн, или 75,1% от общего объема), для приобретения иностранной валюты (105,5 млрд грн, или 6,5%) и для подкрепления операторов почтовой связи (99,2 млрд грн, или 6,1%).

Вместе с тем крупнейшими источниками поступлений наличности в банки за январь-сентябрь были операции клиентов с использованием платежных карточек (535,5 млрд грн, или 35,1% общего объема поступлений), торговая выручка (534,4 млрд грн, или 35%) и выручка от всех видов услуг (142,6 млрд грн, или 9,4%).