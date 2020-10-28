Реальная зарплата в сентябре выросла на 9,7%, – Госстат

Реальная заработная плата в Украине в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года выросла на 9,7%, по сравнению с августом 2020 года - на 4,3%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает Интерфакс-Украина.

Так, средняя номинальная заработная плата штатных работников в сентябре по сравнению с августом текущего года увеличилась на 4,8%, а в годовом измерении (сентябрь 2020 года к сентябрю 2019 года) – на 12,3%, составив 11 998 грн.

Ведомство уточнило, что в августе текущего года средняя номинальная зарплата составляла 11 446 грн, июле – 10 804 грн, июне – 11 579 грн, мае – 10 542 грн, апреле – 10 430 грн, марте – 11 446 грн, феврале – 10 847 грн, январе – 10 727 грн.

Наибольший рост средней зарплаты штатных работников в сентябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2019 года наблюдался в Черновицкой (на 18,4%), Херсонской (на 18,2%), Закарпатской (на 18%), Тернопольской и Луганской (на 17,3%), Черниговской (на 16,7%), Ивано-Франковской (на 16,5%), Кировоградской (на 15,5%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в минувшем месяце наблюдался в Киеве – 17 253 грн, самый низкий в Волынской области – 9 766 грн.

В сентябре 2020 года по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года заработная плата повысилась в здравоохранении на 29,1%, образовании – на 20,7%, в сфере информации и телекоммуникаций – на 17,7%, профессиональной, научной и технической деятельности – на 16,1%, административного и вспомогательного обслуживания – на 13,8%, в сфере госуправления и обороны, обязательного соцстрахования – на 10,1%, в сельском хозяйстве на 10%, строительстве – на 9,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений – на 8,8%, операций с недвижимостью – на 8,6%, финансовой и страховой деятельности – на 7,8%, оптовой и розничной торговли – на 4,7%, на предприятиях транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности – на 3,6%.

Тогда как зарплаты работников в сфере временного размещения и организации питания сократились на 3,3%.