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Конституционный Суд отменил декларирование имущества чиновников

Новини БізнесЦензор Корупція

Конституционный Суд отменил декларирование имущества чиновников

Конституционный Суд (КС) признал не соответствующими Конституции ряд пунктов закона "О предупреждении коррупции", а также статью 366-1 Уголовного кодекса, которая предусматривала наказание за декларирование недостоверной информации.

Соответствующее решение по представлению 47 народных депутатов опубликовано на сайте Конституционного Суда.

Согласно решению, КС признал несоответствующими Конституции и упразднил полномочия Нацагентства по предотвращению коррупции (НАПК) в части учета и обнародования деклараций, контроля и проверки деклараций, установления своевременности представления деклараций, полной проверки деклараций, мониторингу образа жизни субъектов декларирования.

КС сослался на то, что эти полномочия НАПК распространяются также на судей, чем, по мнению КСУ, нарушается принцип разделения ветвей власти.

Конституционный Суд также решил, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений в декларации, а также умышленное непредставление субъектом декларирования декларации является чрезмерным наказанием за совершение этих правонарушений.

"Негативные последствия, которые испытывает человек, привлеченный к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных статьей 366-1 УК Украины, непропорциональны вреду, наступившему или который мог наступить в случае совершения соответствующих действий", – говорится в решении.

Соответственно КС признал эту статью неконституционной.

Согласно решению КС, статья 366-1 Уголовного кодекса, а также положения закона "О предупреждении коррупции" утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом указанного решения.

Это представление внесли преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь", в том числе глава политсовета одноименной партии Виктор Медведчук, а также сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко.

Как сообщалось, Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые голосовали за признание неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за недостоверное декларирование. Как заявили в НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+11
Скажу грубо, але чесно: ***** молоді, та й нам, старшим, чогось чекати в цій навскізь корумпованій країні. Який зміст нам працювати на суддів, чиновників, депутатів, прокурорів, ментів, та інших нероб біля влади, які свою "службу" бачать в одному - вкрасти, почистити бюджет, збагатитися?
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28.10.2020 18:05
+9
Разогнать на хрен этот суд во многих странах такого суда нет а у нас сидят 18 дармоедов и воняют при этом получая по 2000 000 гри. и примерно по 300 000 тысяч долларов от власти за свои придурочные решения.
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28.10.2020 18:46
+8
Зеленский отменяй этот конституционный суд иначе и тебе и ему грозит судьба хама
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28.10.2020 18:58
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Ну, зараз красти будуть по повній.
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28.10.2020 18:04 Відповісти
Их разве эта статья сдерживала? Со статьей или без нее как воровали так и будут воровать.
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28.10.2020 19:12 Відповісти
Скажу грубо, але чесно: ***** молоді, та й нам, старшим, чогось чекати в цій навскізь корумпованій країні. Який зміст нам працювати на суддів, чиновників, депутатів, прокурорів, ментів, та інших нероб біля влади, які свою "службу" бачать в одному - вкрасти, почистити бюджет, збагатитися?
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28.10.2020 18:05 Відповісти
Только не говори, что ты платишь чесно налоги... один трындеж...
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28.10.2020 18:25 Відповісти
а решение простое - нужно перестать быть гнилым...
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29.10.2020 10:34 Відповісти
Зачем он нужен этот КС ? За всю свою деятельность он не принял ничего путевого....
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28.10.2020 18:16 Відповісти
Всьо зебісь,епоха зубожіння закінчилась.
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28.10.2020 18:23 Відповісти
Ну что, Владимир Александрович "Чапаевцы воры ?".
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28.10.2020 18:39 Відповісти
Разогнать на хрен этот суд во многих странах такого суда нет а у нас сидят 18 дармоедов и воняют при этом получая по 2000 000 гри. и примерно по 300 000 тысяч долларов от власти за свои придурочные решения.
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28.10.2020 18:46 Відповісти
да здравствует наш суд..самый продажний суд в мире..да здравствует наш президент самый тупой идиот в мире да здравствуют чиновники самые большие корупционеры в мире. да здравствует наше правительство самое мерзкое что только можна придумать в мире......... и всю оту заразу пострилять бы как в китае..може й жилиб...
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28.10.2020 18:47 Відповісти
Революцию нужно начинать не со смены президента и министров,а со смены судей и прокуроров. Там находится ключ к независимости страны.
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28.10.2020 18:53 Відповісти
Зеленский отменяй этот конституционный суд иначе и тебе и ему грозит судьба хама
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28.10.2020 18:58 Відповісти
Чтоб вы с..ли все судьи ,зеленые ожоложопнные за жизнь ,за майбутя и за всякое плохое житя
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28.10.2020 19:08 Відповісти
а "запороховских" почему не вспомнил?
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29.10.2020 06:14 Відповісти
Тоесть КС на строне чиновникрв скрывающих доходы от народа нажитые не честным, а кто назначает КС?, ВР и Президент, так а законное это решение суда когда весь народ против, а депутатов и Президента изберают народ, значит надо уволить этих судлей тем более, что Президент выносил на опрос народ за усиление наказание коррупции.
Конечно же это наивные рассуждения, когда эта вся банда грабителей и убийц народа работает заодно.
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28.10.2020 19:12 Відповісти
Опрос Зеленского по усилению наказания коррупционеров притворяется в жизнь, народу очередное шоу - лапша из фильма Слуга народа, мол Презилент согласно опроса готов коррупционеров пожизненно сажать, а на деле для чинрвников-казнокрадов декларации отменяет, в этом вся истина борьбы с эпохой лжи, как и раздеребанили фонд короновируса.
Так давайте и население тоже свои декларации о доходах показывать не будут,у себя в столе держать будем, так тогда государство развалится от неуплаты налогов, а если власть будет воровать то государство тоже развлится но им можно, так ссут сказал, а если серьезно то или Прещидент должен уволить этих суддей или пусть всем кодлом идут на хер с работы с волчьим билетом с минимальной пенсией, как они до керовали страной, на их место много достойных людей, которые воевали и спасали людей.
Только самый лучший чиновник все равно - это "прозрачный" чиновник, каким бы он чеснеым не был, верить уже ни кому нельзя.
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28.10.2020 19:59 Відповісти
Страшная страна становится Украина .это пи...дец полный
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28.10.2020 20:18 Відповісти
Чем дальше в лес, тем гуще помидоры. Что не день, то новое развязывание рук коррупционерам, бывшим чинушам из окружения Януковича и все больше "мира" видит зебобик в глазах России. Если так и дальше пойдет, то мы обречены на полный провал и никто нам уже не поможет. Уже откатились до 2014 года, благодаря политике зеленых соплей, а что будет дальше...страшно представить себе. Единственное, что можно сказать: гнать нужно Зеленского куда по-дальше от власти всю его партию.
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28.10.2020 22:34 Відповісти
Нужно было думать раньше )
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29.10.2020 01:25 Відповісти
ты это говоришь человеку, который на президентских выборах голосовал за Порошенка? Иди расскажи это своим соседям, которые голосовали за Бубочку, мне это не надо тут чесать.
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29.10.2020 11:02 Відповісти
т.е. во всем мире это конституционно, а у нас - какая-то особенная страна? Конституционный Суд отменил декларирование имущества чиновников - Цензор.НЕТ 8042

походу надо отменить КС, а заодно заняться доскональным изучением их доходов И особенно РАСХОДОВ
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29.10.2020 06:08 Відповісти
во как зеля с коррупцией поборолся )
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29.10.2020 07:51 Відповісти
предателей и мародеров все больше и больше - слава партии родной!
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29.10.2020 08:02 Відповісти
предателей и мародеров все больше и больше - слава партии родной!
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29.10.2020 08:03 Відповісти
предателей и мародеров все больше и больше - слава партии родной!
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29.10.2020 08:04 Відповісти
Жрите ЗЕбилы, не обляпайтесь.
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29.10.2020 08:08 Відповісти
Жить стало лучше, веселей -- шея стала тоньше, но зато длиней.
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29.10.2020 09:26 Відповісти
А раньше признавали, а теперь не признают.. ветер поменяется и опять признают, а потом наоборот. КС и вся судебная система которую мы " так успешно реформировали, реформировали, перереформировали" так и осталась кастовым сборищем решал подстраивающихся под нынешнюю политическую ситуацию и свои кастовые интересы. Закон говорите.. ну.. ну... Оно как известно " как дышло.." особенно у нас на постсоветском пространстве.
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29.10.2020 11:04 Відповісти
Янелох головний борцун з корупцією! Лохи які голосували з Янелоха більше за все страждали від корупції мародьора-баригі мальдівського. Жеріть, потвори зелені, шоб ви вдавились.
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29.10.2020 11:08 Відповісти
Мабуть настав час всім небайдужим людям виходити на вулиці і як у Белорусі висловити всій протест і змусити президента і Раду або поставити конституційний суд на місце і скасувати таке ганебне рішення, або визнати суддів КС зрадниками держави і засудити до пожиттевого ув'язнення!!!
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29.10.2020 11:23 Відповісти
Немедленно арестовать всех судей Конституционного Суда и главу Окружного административного суда Киева - Вовка за попытку осуществления государственного переворота, путем принятия решений парализующих работу центральных органов исполнительной власти в Украине.
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29.10.2020 12:38 Відповісти
А почему полный молчок об обысках и арестах в Нацкорпусе и Азове, который поризошел в обход Авакова и Бенедиктовой?
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29.10.2020 12:44 Відповісти
 
 