НАБУ обжалует решение Окружного админсуда о запрете розыска подозреваемой по делу ОПЗ
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Национальное антикоррупционное бюро Украины обжалует решение Окружного административного суда Киева (ОАСК) от 23 октября 2020 года, которым запрещено Офису генерального прокурора осуществлять действия, связанные с розыском и экстрадицией подозреваемой по делу о хищениях в Одесском припортовом заводе (ОПЗ).
Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.
"23 октября 2020 года ОАСК принял решение, которым вышел за рамки своих полномочий и вмешался в уголовный процесс. Решение ОАСК противоречит требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины, поэтому НАБУ его обжалует", - сказано в сообщении.
НАБУ подчеркивает, что ОАСК систематически игнорирует требования закона, принимая решения с нарушением подсудности.
Отмечается, что суд принял решение, которым запретил Офису генпрокурора осуществлять действия, связанные с обеспечением международного розыска и возможной экстрадиции подозреваемой по делу, которое расследуется НАБУ и САП.
"Действия ОАСК являются незаконными, поскольку в компетенции административных судов рассмотрение дел в сфере административных и публичных отношений, а не оценка процессуальных действий следователей в уголовном производстве", - отмечают в НАБУ.
Вместо этого, как сообщается, судьи "фактически вмешались в деятельность сотрудников правоохранительных органов во время осуществления досудебного расследования путем блокирования розыска, а также возможного задержания и экстрадиции подозреваемой в завладении более 93 млн грн АО "Одесский припортовый завод".
"Речь идет о доверенном лице народного депутата 8 созыва, которую в апреле 2020 года объявили в международный розыск. В ответ подозреваемая обратилась в ОАСК с административным иском, в котором просила суд, среди прочего, запретить Офису генпрокурора совершать действия, связанные с ее розыском и возможной экстрадицией, до завершения рассмотрения дела", - пояснили в НАБУ.
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