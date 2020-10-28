Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе судьи по делу о "скифском золоте"

Апелляционный суд Амстердама удовлетворил иск Украины об отводе одного из судей в деле о принадлежности "скифского золота".

Об этом говорится в сообщении суда, передает Интерфакс-Украина.

"Удовлетворено исковое заявление от государства Украина об отзыве г-на Д. Дж. Оранье - судьи Апелляционного суда Амстердама", - сказано в сообщении.

В сентябре 2019 года Министерство юстиции Украины заявило, что в связи с рядом обстоятельств судья Апелляционного суда Амстердама, рассматривающий дело, может быть предвзят.

Так, судья в течение нескольких лет осуществлял представительство интересов российской компании "Промнефтьстрой" в деле против ОАО "НК "ЮКОС", поэтому фактически защищал интересы Российской Федерации как основного интересанта в решении дела в пользу "Промнефтьстроя".

Кроме того, представительство интересов "Промнефтьстроя" он осуществлял в тесном сотрудничестве с адвокатами, которые представляют интересы крымских музеев. Но тогда суд отказал Украине в отводе судьи.

Как сообщалось, выставка "Крым. Золотой остров в Черном море", представляющая коллекцию скифских золотых украшений, была сформирована в музее Алларда Пирсона из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, четыре - в Крыму. Так как Нидерланды не признали российскую аннексию Крыма, произошедшую уже после открытия выставки, возник вопрос о том, кому возвращать коллекцию - 565 музейных предметов общей страховой стоимостью 10 млн евро.

На часть коллекции, принадлежащую крымским музеям, после оккупации заявила свои права Российская Федерация. Украина в свою очередь заявляет, что "экспонаты не могут быть возвращены на оккупированную территорию, которая временно находится не под украинским контролем, их надо передать непосредственно государству Украина".

В декабре 2016 года Окружной административный суд Амстердама признал права Украины на коллекцию и постановил передать её в Киев. В марте 2019 года начался новый виток дела - в Апелляционном суде Амстердама.

16 июля 2019 года Апелляционный суд вынес предварительное решение и запросил у Украины и музеев Крыма дополнительную информацию по спору.

В иске крымских музеев к голландскому музею Алларда Пирсона содержалось требование вернуть коллекцию из Нидерландов в Крым.