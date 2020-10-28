Минэнерго объявило конкурс на должности членов набсовета "Энергоатома"
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Министерство энергетики поручило объявить конкурсный отбор кандидатов на четыре вакантные должности независимых членов наблюдательного совета ГП "НАЭК "Энергоатом".
Соответствующий приказ министерства №691 от 28 октября обнародован на сайте министерства.
Как сообщает пресс-служба Минэнерго, накануне состоялось совещание по вопросам корпоратизации "Энергоатома" под руководством премьер-министра Дениса Шмыгаля.
По итогам обсуждения было определено, что модель корпоратизации должна соответствовать международной практике, ограничивать отчуждение имущества, которое относится к ядерным установкам и ядерных материалов, обеспечить определенность в обращении с ядерными материалами, а также прозрачность осуществления корпоратизации и функционирования акционерного общества.
"При таком варианте корпоратизации 100% акций будут принадлежать государству. В то же время, для реализации такого подхода необходимо подготовить и принять изменения в соответствующее законодательство, отметили в Минэнерго.
"Приказами Министерства утверждены принципы формирования наблюдательного совета НАЭК "Энергоатом" и положения о наблюдательном совете "Энергоатома". Мы подготовили обращение в Минэкономики и ожидаем, что в ближайшее время Минэкономики совместно с Комитетом по назначению руководителей особо важных для экономики предприятий начнут формирования наблюдательного совета", – прокомментировала и.о. министра энергетики Ольга Буславец
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