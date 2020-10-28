Нацбанк решил продолжить скупку валюты на межбанке на фоне падения курса гривни (обновлено)
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Правление Национального банка Украины (НБУ) рассмотрело вопрос отказа от интервенций на межбанковском рынке для пополнения резервов и решило сохранить индикативный показатель для таких интервенций.
Об этом сообщили в пресс-службе НБУ, передает Интерфакс-Украина.
"Было принято решение сохранить и не менять индикативный показатель для интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке", – сообщили в пресс-службе Нацбанка.
По данным НБУ, с начала недели курс гривни опустился с 28,265 грн/$ до 28,3989 грн/$, с июля доллар подорожал на 1,5 грн.
При этом в НБУ подчеркнули, что регулятор ориентируется на минимизацию своего вмешательства в работу валютного рынка и придерживается режима плавающего курсообразования, а также принципов, изложенных в Стратегии валютных интервенций.
Нацбанк напоминает, что осуществляет интервенции, когда наблюдает дисбаланс спроса-предложения и чрезмерные колебания на валютном рынке, при этом интервенции направляются только на сглаживание колебаний и не искривляют рыночный тренд.
"Объем интервенций Национального банка зависит от масштаба диспропорций в спросе и предложении", – подчеркнули в пресс-службе НБУ.
В сообщении также отмечается, что на этой неделе Нацбанк осуществлял интервенции на межбанковском валютном рынке, их объем будет указан в еженедельном отчете.
НБУ напомнил, что тренды валютного рынка определяются совокупностью факторов, одними из ключевых среди которых являются предложение со стороны экспортеров и спрос со стороны импортеров.
НБУ уточнил, что оживление спроса на валюту со стороны импортеров в начале осени было одним из ключевых факторов ослабления гривни.
По данным Нацбанка, портфель облигаций внутреннего госзайма в собственности нерезидентов сокращается, но умеренными темпами, в основном, в пределах ценных бумаг, по которым наступает срок погашения.
Как сообщалось, в сентябре заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб отмечал, что правление центробанка может рассмотреть вопрос отказа от плановой покупки валюты на межбанковском рынке в связи с накоплением достаточного уровня резервов.
Напомним, в апреле НБУ сократил плановый объем покупки валюты на межбанкес $50 млн до $20 млн в день, в связи с сокращением клиентских операций на межбанке вследствие негативного влияния коронавируса.
Отметим, что Национальный банк на прошлой неделе не проводил интервенций на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее он продал $1 млн.
НБУ с апреля 2018 года для повышения прозрачности монетарной политики в части проведения интервенций на валютном рынке начал регулярно объявлять объем интервенций по покупке иностранной валюты для пополнения международных резервов Украины. При этом в НБУ подчеркивали, что плановый объем интервенций имеет исключительно индикативный характер.
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