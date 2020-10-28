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Кабмин назначит директора "Борисполя" главой Таможенной службы (обновлено)

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Кабмин назначит директора

Кабинет министров одобрил кандидатуру генерального директора международного аэропорта "Борисполь" Павла Рябкина на должность главы Государственной таможенной службы.

Как сообщил один из участников заседания правительства, соответствующее решение принято без обсуждения, передает Интерфакс-Украина.

Позднее в пресс-службе правительства уточнили, что на заседании 28 октября Кабмин лишь одобрил кандидадуру Рябикина. Согласно процедуре, после принятия соответствующего решения кандидат на должность проходит специальную проверку и только по ее результатам правительство принимает решение о назначении кандидата на должность путем заключения контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина.

Рябикин с марта 2017 года занимает должность гендиректора государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Ранее он был депутатом Украины третьего созыва, а в 2005-2006 занимал должность заместителя министра транспорта и связи. С 2014 года работал в Киевской городской администрации, занимаясь вопросами инфраструктуры и транспортного строительства.

Как сообщалось, на минвшей неделе Кабинет министров уволил с должности и.о. главы Государственной таможенной службы Андрея Павловского и назначил на нее заместителя главы ведомства по цифровой трансформации Евгения Ентиса.

По словам министра финансов Сергея Марченко, это назначение – временное, а новый полноценный руководитель Таможенной службы будет объявлен в ближайшие дни.

Перед сменой главы Таможенной службы был уволен скандальный и.о. начальника Одесской таможни Денис Пудрик, а уже на следующий день – руководители Киевской, Галицкой, Волынской, Буковинской и Днепровской таможен, а также глава Координационно-мониторинговой таможни.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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Аеропорт Бориспіль, який був відданий коломойському на вічне пограбування в якості головної бази для авіаперевізника МАУ, де МАУ має найнижчі тарифи, тепер делегує свого топ-менеджера на митницю! Тепер коломойський отримає найнижчі тарифи на митниці! Коли вже Зеленський перестане шукати кадри на помийках коломойського?
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28.10.2020 16:33 Відповісти
Никогда! Зелёнкин чувствует что страна накануне грандиозного шухера! Значит, нужно смыкать недосмыканое, и дальше, как говорят мудрі люди зі Львова - «мішки хапай, вокзал рушай!
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28.10.2020 17:55 Відповісти
Таможня уже превратилась в проходной двор. Скоро и домохазяек будут назначать - главное мзду приносить вовремя.
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28.10.2020 18:20 Відповісти
схоже не те,що зрозуміли - нічого не вийшло ... плюнули на всі ці антикорупційні реформи , домовились з опонентами і виришили хоть щось урвати та відбити витрати ...Якщо нічого не зробить із так званим "Конституційним" судом та судовими Вовками..то так іє ...і пора знову будуть покрашки палити))
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29.10.2020 10:44 Відповісти
а кого же еще? человек с оуительным опытом работы
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29.10.2020 12:58 Відповісти
 
 