Кабмин сменил главу госкомпании "Лекарства Украины"

Кабинет министров на заседании в среду, 28 октября, принял решение о досрочном прекращении полномочий председателя правления ПАО "Государственная акционерная компания "Лекарства Украины" Ольги Полищук.

Об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

Другими своими решениями Кабмин согласовал назначение Натальи Галенко заместителем ГАК "Лекарства Украины", а также возложил на нее исполнения обязанностей председателя правления публичного акционерного общества.

Согласно поданной декларации, Наталья Галенко в прошлом году получила 19,97 тыс. грн зарплаты в КНЭУ им. Гетьмана и 45 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности. Ее муж Сергей Галенко заработал в КНЭУ 56,13 тыс. грн.

При этом супруги хранят наличными $20 тыс. и 50 тыс. грн.

Наталья Галенко также является членом партии "Социальная справедливость", от которой баллотировалась в парламент в 2019 году.

Как сообщалось, Ольга Полищук возглавляла ГАК "Лекарства Украины" с июня 2019 года. До этого она работала директором в ООО "СКАЙ БИЗ", совладельцем которого является.