УКАБ ухудшила прогноз урожая кукурузы и подсолнечника

Ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" ухудшила прогноз урожая кукурузы в нынешнем году с 32 млн тонн до 29,4-29,5 млн тонн по оптимистичному сценарию.

Как сообщает пресс-служба УКАБ, прогноз урожая снижен в связи с неблагоприятными погодными условиями в течение июля-августа, а также учитывая ситуацию с уборкой в сентябре и октябре в ряде регионов Украины.

По данным ассоциации, уже собрано около 13 млн тонн кукурузы при средней урожайности 5,18 тонн с гектара, в некоторых областях урожай этой культуры уже убран более чем с 50% посевных площадей.

"Обычно аграрии начинают собирать урожай сначала с менее продуктивных полей, поэтому есть определенные надежды, а также статистическое подтверждение на примере прошлого года, когда под конец сбора урожая несколько увеличивается производительность. К концу полевых работ по оптимистическим прогнозам ожидается средняя урожайность на уровне 5,75 т/га", – отмечается в сообщении.

УКАБ указывает, что неблагоприятные условия сложились почти на всей территории Украины, однако наибольшее сокращение ожидаемого урожая произошло в Черкасской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской и ряде южных областей.

"В результате засушливых условий и недостатка запасов влаги в почве наблюдается преждевременное высыхание и созревание растений. При полевых обзорах довольно часто прослеживается недостаточная наполненность и сравнительно небольшие размеры початков кукурузы", – пояснили в УКАБ.

Кроме того, ассоциация снизила прогноз урожая подсолнечника до 12,2 млн тонн с 13,6 млн тонн по состоянию на начало сентября. Средняя урожайность составляет 22 ц/га.

"Наибольшее снижение произошло за счет именно южных областей, где сконцентрировано производство этой масличной культуры, а также в центральных областях", – отмечается в сообщении.

УКАБ указывает, что соя также существенно пострадала от неблагоприятных условий, поэтому валовой сбор этой культуры ожидается в размере всего 2,6 млн тонн, что на 30% меньше прошлогоднего показателя.

"Такое существенное уменьшение произошло в том числе за счет уменьшения площади посевов с 1,6 до 1,3 млн га", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, ранее Украинская зерновая ассоциация снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в Украине в 2020/2021 маркетинговом году с 95,6 млн тонн до 87,5 млн тонн из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних культур.

В начале сентября Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства ухудшило прогноз урожая зерновых в 2020 году с 70 млн тонн до 68 млн тонн.

Украина в 2019 году собрала 75,1 млн тонн зерновых и зернобобовых (в 2018: 70,1 млн тонн), из которых 35,9 млн тонн – кукуруза (в 2018: 35,8 млн тонн), 28,3 млн тонн – пшеница (2018: 24,6 млн тонн).