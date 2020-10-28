БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
644 відвідувача онлайн
Новини Регуляторна політикаФінанси
308 0
аудит (304) звіт (192) Рада НБУ (149)

Совет НБУ утвердил аудитора финансовой отчетности Нацбанка

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Фінанси

Совет НБУ утвердил аудитора финансовой отчетности Нацбанка

Совет Национального банка Украины утвердил фирму Ernst&Young для проведения аудита финансовой отчетности НБУ за текущий год.

Об этом сообщил член Совета НБУ Василий Горбаль, передает Интерфакс-Украина.

Он добавил, что соответствующее решение принято на заседании Совета НБУ 27 октября.

Ранее Горбаль уточнял, что, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – был подписан в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 1 ноября.

Автор: Галина Ялівець

Джерело:  Интерфакс-Украина


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 