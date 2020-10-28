Совет НБУ утвердил аудитора финансовой отчетности Нацбанка
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Совет Национального банка Украины утвердил фирму Ernst&Young для проведения аудита финансовой отчетности НБУ за текущий год.
Об этом сообщил член Совета НБУ Василий Горбаль, передает Интерфакс-Украина.
Он добавил, что соответствующее решение принято на заседании Совета НБУ 27 октября.
Ранее Горбаль уточнял, что, несмотря на то, что договор с нынешним аудитором НБУ – Ernst&Young – был подписан в 2019 году на следующие пять лет, закон о центробанке требует ежегодного утверждения аудитора до 1 ноября.
Джерело: Интерфакс-Украина
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