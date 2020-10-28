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Судьи КС отменили наказание за нарушения в декларациях в собственных интересах, – НАПК

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Судьи КС отменили наказание за нарушения в декларациях в собственных интересах, – НАПК

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки декларирования недостоверной информации у судей Конституционного суда Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые голосовали за признание неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса, устанавливающей наказание за недостоверное декларирование.

Как сообщает пресс-служба НАПК, это свидетельствует о наличии у этих судей конфликта интересов во время участия в принятии решения.

"Закон запрещает судьям участвовать в деле в таких условиях", – подчеркивается в сообщении.

В частности, в декларации Головатого за 2019 год НАПК выявило 3,6 млн грн недостоверных сведений, а декларации Завгородней за 2018 год – на 615 тыс. грн, в декларации за 2019 год – на 754 тыс. грн.

"Рассмотрение этими судьями дела ставит под вопрос объективность решения Конституционного суда. И это в то время, когда речь идет о деле, от которого зависит будущее Украины, ее восприятие на международном уровне, доступ украинцами к правде о жизни чиновников", – отметил глава НАПК Александр Новиков.

В Нацагентстве напомнили, что еще раньше при проверке ежегодных деклараций судьи КС Владимира Мойсика установили признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.358 Уголовного кодекса – использование заведомо поддельного документа.

Ранее НАПК также составили административные протоколы по непредставлениию сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии судьями КС Владимиром Мойсиком и Игорем Слиденко.

В свою очередь представитель президента Украины в КС, народный депутат (фракция "Слуга народа") Федор Вениславский отметил, что это решение Конституционного суда было принято с нарушением регламента, передает Интерфакс-Украина.

"Принимая это решение, Конституционный суд Украины, на мой взгляд, допустил ряд нарушений собственного регламента, которые предусматривают, что, во-первых, проект решения должен быть роздан не позднее, чем за три дня до рассмотрения вопроса, а проект решения был роздан судьям КС только вчера вечером. И та поспешность, с которой КС принимает такое решение, заставляет засомневаться в объективности и непредвзятости судей Конституционного суда", –сказал Вениславский.

Как сообщалось, накануне на закрытом заседании во вторник КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий Национального агентства по противодействию коррупции.

Это представление внесли преимущественно депутаты от фракции "Оппозиционная платформа – За Жизнь", в том числе глава политсовета одноименной партии Виктор Медведчук, а также сопредседатели группы "За будущее" Виктор Бондар и Тарас Батенко.

КС еще не обнародовал полный текст решения.

https://biz.censor.net/n3227440

Автор: Михайло Орлюк
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Знаю Вениславского лично,человек честный и принципиальный. Очень грамотный юрист,но как его угораздило вступить в зелёное Г+Г не понятно.Жаль что такие умные люди находятся среди дураков и абсолютно никак не влияют ни на что,решения всё равно принимают дураки. Даже не надеюсь ни на какую реакцию на это преступление "судей" КСУ со стороны так называемого президента.
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28.10.2020 14:54 Відповісти
Да у нас полный разгул судейской мафии которая откровенно ложит на "власть" клоуна и народ. При это правовым путем победить эту мафию невозможно, тут нужно только жесткое политическое решение аля-Пиночет, еврошлюхи будут скулить, но другого способа победить и вырваться из этого замкнутого круга нет.
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28.10.2020 16:00 Відповісти
 
 