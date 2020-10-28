Возле Кривого Рога 15 вагонов сошли с рельс из-за повреждения путей (обновлено)

На перегоне возле Кривого Рога из-за повреждения железнодорожных путей с рельс сошли 15 грузовых вагонов.

Об этом глава правления АО "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщил на своем канале в Telegram.

"Утро началось с двух плохих новостей: сход с рельсов 15 вагонов на перегоне у Кривого Рога и разбитое стекло в только что отремонтированном поезде по маршруту "Шевченко-Черкассы". Оба случая произошли из-за худших человеческих качеств: первый – умышленное повреждение пути с явным умыслом причинить аварию, второй – простой вандализм", – написал глава компании.

Жмак уточнил, что в обоих случаях никто не пострадал.

"Со своей стороны мы уже проводим расследование по данным фактам и отреагируем должным образом. Также мы обратились в правоохранительные органы с заявлением о совершении уголовного преступления", – добавил глава компании.

Позднее в среду глава "Укрзализныци" сообщил, что сотрудникам МВД совместно с работниками службы внутренней безопасности компании удалось оперативно установить и задержать злоумышленника, который занимался демонтажем железнодорожного пути, что и привело к схождению 15 вагонов.

"Этот человек предоставляет показания. Сейчас идут восстановительные работы, уже подняты и установлены на рельсы 4 вагона", – уточнил Жмак.