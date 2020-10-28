Причины взрыва на газоперерабатывающей станции установит специальная комиссия, – "Харьковгаз"

В результате взрыва газа на газоперерабатывающей станции в с. Березовское Дергачевского района Харьковской области пострадали 10 работников АО "Харьковгаз".

Как сообщает пресс-служба компании, два человека, к сожалению, погибли, другие пострадавшие были срочно госпитализированы в больницу.

"Обстоятельства трагического события выясняются и будут расследоваться специальной комиссией. АО "Харьковгаз" заинтересована в независимом и быстром расследовании причин трагедии", – сказано в сообщении.

"Харьковгаз" выражает искренние соболезнования родным и близким погибших работников. И надеется на скорейшее выздоровление работников, которые находятся сейчас в больнице", – подчеркивают в компании.

Согласно сообщению, компания берет на себя все расходы, связанные с лечением пострадавших, а также организационные мероприятия, связанные с последствиями этой трагедии.

В компании уточнили, что без газоснабжения временно остается семь населенных пунктов Дергачевского района. "Харьковгаз" заверил, что проводит все необходимые "мероприятия для быстрого пуска газа в дома клиентов компании.