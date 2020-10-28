Суд назначил заседание по делу о вкладах Суркисов в "Приватбанке" на 1 миллиард

Печерский районный суд Киева назначил на 4 декабря подготовительное заседание по делу по иску семьи Суркисов, в котором они оспаривают определение их центробанком связанными с "ПриватБанком" лицами и обмен их средств в банке (на сумму свыше 1 млрд грн) на акции банка (bail-in), позже выкупленные государством за 1 грн.

Об этом в "Приватбанке" сообщили агентству Интерфакс-Украина.

Согласно определению, размещенному в Едином госреестре судебных решений, соответствующий иск поступил в Печерский райсуд Киева 23 октября.

В материалах суда указывается, что на протяжении 15 дней со дня получения копии определения об открытии производства ответчик имеет право направить в суд заявление об отзыве иска и все письменные и электронные доказательства, заключения экспертов и заявления свидетелей, подтверждающие возражения против иска.

Как уточнили в пресс-службе ПриватБанка, банк планирует подавать соответствующее заявление.

Ответчиками по делу выступают ПриватБанк, Кабинет Министров, Нацбанк Украины (НБУ), Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ), три уполномоченных лица Фонда на осуществление временной администрации ПриватБанка и Укргазбанк, свидетельствует определение.

Среди заинтересованных лиц указывается Офис генпрокурора.

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда (ВС) 23 сентября передала в Печерский райсуд Киева дело по иску семьи Суркисов о вкладах последних в ПриватБанке и законности bail-in.

Ранее, 15 июля 2020 года Большая палата ВС частично удовлетворила кассацию НБУ, Кабмина и ПриватБанка, отменив постановление Окружного админсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда от 2017 года об отмене определения Нацбанком Суркисов связанными с ПриватБанком лицами и признании недействительной процедуры bail-in.

Для Нацбанка, Кабмина и ПриватБанка важно отстоять законность процедуры bail-in, так как в случае проигрыша по пути семьи Суркисов, вероятнее всего, могли пойти другие участники этой процедуры, общая сумма которой превышает 29 млрд грн.

Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.