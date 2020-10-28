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Мобильные операторы запустили 4G еще на 23 станциях киевского метро

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Мобильные операторы запустили 4G еще на 23 станциях киевского метро

Мобильные операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell совместно с компанией Huawei запустили 4G-связь еще на 23 станциях киевского метро и в тоннелях между ними.

В целом с 28 октября скоростной мобильный интернет трех операторов работает на 45 из 46 подземных станциях метрополитена, сообщает Интерфакс-Украина.

На последней станции "Теремки" 4G появится в течение декабря.

Запуск 4G-сети в метро начался в марте этого года со станции "Академгородок" и продолжался поэтапно.

"Интересно, что уже сейчас каждый день 4G-интернетом в среднем пользуется почти 300 тыс. абонентов всех трех операторов. Вместе абоненты мобильных операторов уже использовали в "подземке" более 400 терабайт трафика. Такого объема хватило бы, например, на 30 лет непрерывного просмотра видео в высоком качестве", - говорится в сообщении.

Для работы 4G в метро "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell используют совместное оборудование от компании Huawei, но собственные частоты в соответствии с лицензиями. Частоты используются в двух диапазонах: 1800 МГц и 2600 МГц. По данным операторов, средняя скорость 4G в метро превышает 40 Мб/с.
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