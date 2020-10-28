БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
935 відвідувачів онлайн
Новини ВладаКорпоративні відносини
3 175 28
заробітна плата (854) Кабмін (7237)

Кабмин отменил ограничение зарплат в госкомпаниях (обновлено)

Новини БізнесЦензор Влада Корпоративні відносини

Кабмин отменил ограничение зарплат в госкомпаниях (обновлено)

Кабинет министров с октября снял ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний.

Соответствующее постановление Кабмина №996 от 26 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно постановлению, Кабмин сократил срок действия ограничения размеров зарплат, установленного Верховной Радой в апреле.

"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", – сказано в документе.

В то же время Кабмин возобновил действие постановления, которым регулировался размер выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.

Как пояснили в пресс-службе правительства, отмена ограничений зарплат является обязательством украинских властей перед международными партнерами, украинская власть обещала снять ограничения на выплаты до 1 июля.

"Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает 5 размеров средней заработной платы", – отмечают в правительстве.

Как сообщалось, Верховная Рада при голосовании за внесение изменений в госбюджет на 2020 год 17 сентября предоставила Кабмину право сокращать срок действия ограничений и запретов, введенных на время карантина, в том числе и ограничение заработных плат топ-менеджеров и членов набсоветов госкомпаний , установленное на уровне 47 тыс. грн.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Twitter
Топ коментарі
+8
Только вот не надо про 30лет. Зюзя должен отвечать за то, что происходит при нем
показати весь коментар
28.10.2020 13:08
+4
Перемога? Только дебилизма над здравым смыслом, что не удивительно - это происходит уже почти 30 лет.
показати весь коментар
28.10.2020 12:31
+4
Дуже своєчасно! На третій день після виборів! ВИ б ще б за людей дбали як за своїх олігархів, касатіки!
показати весь коментар
28.10.2020 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Перемога? Только дебилизма над здравым смыслом, что не удивительно - это происходит уже почти 30 лет.
показати весь коментар
28.10.2020 12:31 Відповісти
Це допомога бідним під час коронавірусу.
показати весь коментар
28.10.2020 14:39 Відповісти
Только вот не надо про 30лет. Зюзя должен отвечать за то, что происходит при нем
показати весь коментар
28.10.2020 13:08 Відповісти
Дуже своєчасно! На третій день після виборів! ВИ б ще б за людей дбали як за своїх олігархів, касатіки!
показати весь коментар
28.10.2020 13:08 Відповісти
я конечно целиком поддерживаю такое решение, запрет был чистой воды популизмом. Но радует как круто Слуга сношает своих Господ))) моментально после выборов, когда больше ездить лохторату по ушам нужды нет))
показати весь коментар
28.10.2020 13:38 Відповісти
поцарюють і за кордон а тут живіть як знаєте
показати весь коментар
28.10.2020 14:49 Відповісти
В стране беда , а они сами себе миллионны зарплаты за разруху платят - мрази извините , но по другому не назовешь.
показати весь коментар
28.10.2020 15:35 Відповісти
Ну, почему же по-другому не назовёшь? Хитрожопые, негодяи, недочеловеки, людожери, твари, бессовестные, ненасытные утробы,бесстыжие рожи, падаль...
показати весь коментар
28.10.2020 18:17 Відповісти
Так то оно так и с этими определениями я полностью соледарен,потому и назвал их презрительно - гниды, но к делу эпитеты не приложишь - это не доказательство и им на наши слова наплевать,только растраиваттся,потому стараюсь меньше говотить эпитетами, а боятся они аргументов и доказательств за это действительно могут сесть с конфискацией и на много не надо на один годик и все сами отдадут,только есть проблема, что нормальной власти у нас не было и работают они не на страну, а на себя по принцыпу грабь награленное, а люди для их как сказал Зеленский и это цитата "биомасса"-расхолный материал потму я с вами полностью согласен и они там все такие.
показати весь коментар
28.10.2020 20:26 Відповісти
К сожалению, не особенно они боятся аргументов и доказательств; сели бы в правовом государстве, а Украине до честных судов-прокуратур-милиции-всех госструктур как до неба. Но почему в одних странах законы соблюдаются, а в других нет? Как мы дошли до этого ужаса? Наглости правителей нет предела, и это же при "демократии" со свободными выборами, и при выборе из трёх десятков кандидатов! Уже остаётся надеяться лишь на чудо типа "Ковид 19 их добьёт" --я не вижу реального выхода из положения. Помню моих сотрудников в середине 90-х гг., когда на общем собрании коллектива моё выступление против директора-неспособного паразита не поддержал никто из полусотни человек, а потом подходили и говорили, что в общем согласны, но боялись открыто не соглашаться с администрацией. А речь шла о задержках с зарплатой и касалось каждого.Вот тебе и характеристика наших людей, как же их паразиты сосать не будут?
показати весь коментар
29.10.2020 01:48 Відповісти
По мему мнению вы сами ответили на свой вопрос, человеком движет два чуства - жадность и страх, когда жадность перевешивает чуство страха, то человек делает выбор в пользу жадности, если страх перевешивае в пользу страха.
Наверное на западе у чиновников перевешивает чуство страха, полому, что им есть что терять и они дорожат то что у их есть, наши же чиновники ни чего не боятся, а боится больше народ потому, что умнее,на выборах народ показал, что в будущем шансов у их нет, надо выжить, время покажет, удачи.
показати весь коментар
29.10.2020 02:06 Відповісти
Выборы закончились Можно грабить.
показати весь коментар
28.10.2020 15:42 Відповісти
та пральна!... изголодались поди!)))
показати весь коментар
28.10.2020 16:07 Відповісти
Вот и люмпен полез из всех щелей....
показати весь коментар
28.10.2020 16:50 Відповісти
Не люмпен, а люди хотят хотя бы относительной справедливости. А по мнению "нелюмпена" люди должны быть бессловесным быдлом , без собственного мнения и права на недовольство? Хорошо же ты понимаешь свободу слова !
показати весь коментар
28.10.2020 18:09 Відповісти
Люпен любит обсуждать чужие зарплаты. Точней не обсуждать, а возмущаться. Тем, чего у него нет. Такая она, свобода люмпена!
показати весь коментар
28.10.2020 18:33 Відповісти
Ну, когда высокая зарплата /гонорар /премия / доход получены человеком за работу/ заслугу /произведение /достижение /открытие , признанные и оценённые "нормальными" людьми -- никто не протестует и не возмущается. А в большинстве случаев сверхвысокие доходы имеют "свои люди" за взаимную полит. поддержку, попросту коррупция в полном расцвете, где отдача или малая, или нулевая, или отрицательная. За что большие деньги - за развал украинской экономики? За обнищание простых работающих людей? За требование взяток? За недостаток предприимчивости на пользу всему обществу и одновременно переизбыток "таланта" личного обогащения любым путём? Слова "честность", "порядочность", "закон", "справедливость" у большинства внезапно разбогатевших мошенников вызывают тошноту и ненависть. Людей, имеющих ещё понятие о морали, высмеивают и обзывают здесь в комментах, а в жизни ещё хуже: стараются "нейтрализовать" угрозами, якобы случайными авариями, неправильными врачебными диагнозами, поддельными лекарствами, "случайными" инфарктами при внутривенных уколах и вливаниях, отравл. продуктами, "самоубийствами". Да кому я это всё пишу? Надеюсь, вы видете и понимаете это не хуже меня. По мнению "нелюмпена"- правильно, что простые люди вкалывают до седьмого пота, оставаясь бедными, а "нелюмпен" без особых заслуг и напряжения ни мускулов, ни интеллекта-- обогащается. Считаешь правильным, что люди, у которых ничего нет, кроме мозолей, ещё и не должны обсуждать несправедливость и возмущаться. Не надейся, что удасться всю жизнь "разводить лохов", не все согласны быть тупой рабочей скотиной и молча страдать. Ну да, украинцы -- излишне терпеливый народ, но любому терпению рано или поздно приходит конец. К чёрту повыезжают все молодые трудяги -- эксплуатируйте сами себя, платите себе налоги, с этих налогов берите себе любые зарплаты. Но точно без меня и, думаю, без большинства подрастающих будущих работников.
показати весь коментар
29.10.2020 01:07 Відповісти
Дорогой Баджио, как много слов, и даже я бы сказал пламенных слов на пустом месте...
Достаточно одной фразы: " в большинстве случаев сверхвысокие доходы имеют "свои люди". И какой же из этой мысли следует вывод?
Платить всем сотрудникам госкомпаний маленькие зарплаты для торжества справедливости!


Браво!
показати весь коментар
29.10.2020 09:10 Відповісти
Из Вашего замечания я делаю вывод, что мой комментарий Вы воспринимаете как направленный против Вас лично, т. е. себя Вы относите к категории "своих людей", получающих необоснованно высокий доход. Маленькие зарплаты и всем одинаковые--такая же несправедливость, как и сверхвысокие. Получая, допустим, зарплату в 30 раз большую по сравнению со средней з/пл. медсестры (да хотя бы и рабочего на заводе, либо учителя в школе и т. п.) --Вы уверены, что приносите обществу в 30 раз больше пользы? Или хотя бы в 10 раз? Вот так, внутренне, для самого себя, Вы действительно считаете свой труд настолько ценным и незаменимым? P. S. Ответа не надо.
показати весь коментар
01.11.2020 02:51 Відповісти
Ну, если ты считаешь что каждая повариха из детсада может выиграть дело у Газпрома в гаагском суде или руководить концерном - это тебе в красные бригады!
показати весь коментар
01.11.2020 10:18 Відповісти
Налетай, торопись, покупай живопИсь!
показати весь коментар
28.10.2020 17:17 Відповісти
Прелестно !!! Страна работает для того , чтобы безмерно обеспечивать огромную банду ворующих сволочей , дорвавшихся до власти...
показати весь коментар
28.10.2020 18:09 Відповісти
Они по-другому не умеют. Паразиты, вампиры-прихлебатели.
показати весь коментар
28.10.2020 21:57 Відповісти
Не люмпен, а люди хотят хотя бы относительной справедливости. А по мнению "нелюмпена" люди должны быть бессловесным быдлом , без собственного мнения и права на недовольство? Хорошо же ты понимаешь свободу слова !
показати весь коментар
28.10.2020 18:20 Відповісти
Зебобики, жрите: "Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает 5 размеров средней заработной платы", - отмечают в правительстве. Источник: https://biz.censor.net/n3227577. Остальное приносят в клювиках благодарные ГОСУДАРСТВЕННЫЕ чиновники, у которых сняли ограничения зарплаты в 1 МИЛЛИОН 250 ТЫСЯЧ ГРИВЕН. У ЧИНУШ ЭПОХА БЕДНОСТИ ЗАКОНЧИЛАСЬ. А народ, который кормит эту орду может теперь просто вымирать от бедности и ковид.
показати весь коментар
28.10.2020 18:54 Відповісти
В цирку платять глядачі!
показати весь коментар
28.10.2020 20:49 Відповісти
Да какой-то зашквар за зашкваром для паразитов-бюджетных дармоедов. То декларирование отменили, теперь планку по распилу бюджетных денег. Ну не хотят говнюки работать, как нормальные люди. Хотят как в раше, как долбанные совки-паразиты к общаку присосаться
показати весь коментар
28.10.2020 21:56 Відповісти
Ну, когда высокая зарплата /гонорар /премия / доход получены человеком за работу/ заслугу /произведение /достижение /открытие , признанные и оценённые "нормальными" людьми -- никто не протестует и не возмущается. А в большинстве случаев сверхвысокие доходы имеют "свои люди" за взаимную полит. поддержку, попросту коррупция в полном расцвете, где отдача или малая, или нулевая, или отрицательная. За что большие деньги - за развал украинской экономики? За обнищание простых работающих людей? За требование взяток? За недостаток предприимчивости на пользу всему обществу и одновременно переизбыток "таланта" личного обогащения любым путём? Слова "честность", "порядочность", "закон", "справедливость" у большинства внезапно разбогатевших мошенников вызывают тошноту и ненависть. Людей, имеющих ещё понятие о морали, высмеивают и обзывают здесь в комментах, а в жизни ещё хуже: стараются "нейтрализовать" угрозами, якобы случайными авариями, неправильными врачебными диагнозами, поддельными лекарствами, "случайными" инфарктами при внутривенных уколах и вливаниях, отравл. продуктами, "самоубийствами". Да кому я это всё пишу? Надеюсь, вы видете и понимаете это не хуже меня. По мнению "нелюмпена"- правильно, что простые люди вкалывают до седьмого пота, оставаясь бедными, а "нелюмпен" без особых заслуг и напряжения ни мускулов, ни интеллекта-- обогащается. Считаешь правильным, что люди, у которых ничего нет, кроме мозолей, ещё и не должны обсуждать несправедливость и возмущаться. Не надейся, что удасться всю жизнь "разводить лохов", не все согласны быть тупой рабочей скотиной и молча страдать. Ну да, украинцы -- излишне терпеливый народ, но любому терпению рано или поздно приходит конец. К чёрту повыезжают все молодые трудяги -- эксплуатируйте сами себя, платите себе налоги, с этих налогов берите себе любые зарплаты. Но точно без меня и, думаю, без большинства подрастающих будущих работников.
показати весь коментар
29.10.2020 01:59 Відповісти
 
 