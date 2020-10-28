Кабмин отменил ограничение зарплат в госкомпаниях (обновлено)
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Кабинет министров с октября снял ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний.
Соответствующее постановление Кабмина №996 от 26 октября обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно постановлению, Кабмин сократил срок действия ограничения размеров зарплат, установленного Верховной Радой в апреле.
"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", – сказано в документе.
В то же время Кабмин возобновил действие постановления, которым регулировался размер выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.
В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.
Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.
Как пояснили в пресс-службе правительства, отмена ограничений зарплат является обязательством украинских властей перед международными партнерами, украинская власть обещала снять ограничения на выплаты до 1 июля.
"Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает 5 размеров средней заработной платы", – отмечают в правительстве.
Как сообщалось, Верховная Рада при голосовании за внесение изменений в госбюджет на 2020 год 17 сентября предоставила Кабмину право сокращать срок действия ограничений и запретов, введенных на время карантина, в том числе и ограничение заработных плат топ-менеджеров и членов набсоветов госкомпаний , установленное на уровне 47 тыс. грн.
Будь ласка, зачекайте...
Наверное на западе у чиновников перевешивает чуство страха, полому, что им есть что терять и они дорожат то что у их есть, наши же чиновники ни чего не боятся, а боится больше народ потому, что умнее,на выборах народ показал, что в будущем шансов у их нет, надо выжить, время покажет, удачи.
Достаточно одной фразы: " в большинстве случаев сверхвысокие доходы имеют "свои люди". И какой же из этой мысли следует вывод?
Платить всем сотрудникам госкомпаний маленькие зарплаты для торжества справедливости!
Браво!