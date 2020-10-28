Кабмин отменил ограничение зарплат в госкомпаниях (обновлено)

Кабинет министров с октября снял ограничения на зарплаты руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членам набсоветов государственных компаний.

Соответствующее постановление Кабмина №996 от 26 октября обнародовано на официальном правительственном портале.

Согласно постановлению, Кабмин сократил срок действия ограничения размеров зарплат, установленного Верховной Радой в апреле.

"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждения членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", – сказано в документе.

В то же время Кабмин возобновил действие постановления, которым регулировался размер выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий.

В частности, возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.

Как пояснили в пресс-службе правительства, отмена ограничений зарплат является обязательством украинских властей перед международными партнерами, украинская власть обещала снять ограничения на выплаты до 1 июля.

"Вместе с тем, заработная плата членов Кабинета министров и в дальнейшем не превышает 5 размеров средней заработной платы", – отмечают в правительстве.

Как сообщалось, Верховная Рада при голосовании за внесение изменений в госбюджет на 2020 год 17 сентября предоставила Кабмину право сокращать срок действия ограничений и запретов, введенных на время карантина, в том числе и ограничение заработных плат топ-менеджеров и членов набсоветов госкомпаний , установленное на уровне 47 тыс. грн.