Посетители начали ломать новый терминал в аэропорту Запорожья, – горсовет

Вандалы уже успели испортить отдельные детали интерьера в новом терминале аэропорту Запорожья.

Об этом сообщает Запорожский городской совет.

"Так, в уборных вывернули краны, сломали ручки и испортили технику операторов. Запорожцев призывают бережно относиться к имуществу громады, вести себя ответственно и не совершать актов вандализма", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, 19 октября новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы.

КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство нового пассажирского терминала еще в мае, однако не могло получить разрешительные документы для начала его работы. Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.