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аеропорт (1139) Запоріжжя (502) термінал (164) вандалізм (2)

Посетители начали ломать новый терминал в аэропорту Запорожья, – горсовет

Новини БізнесЦензор Транспорт

Посетители начали ломать новый терминал в аэропорту Запорожья, – горсовет

Вандалы уже успели испортить отдельные детали интерьера в новом терминале аэропорту Запорожья.

Об этом сообщает Запорожский городской совет.

"Так, в уборных вывернули краны, сломали ручки и испортили технику операторов. Запорожцев призывают бережно относиться к имуществу громады, вести себя ответственно и не совершать актов вандализма", - говорится в сообщении.

Как сообщал БизнесЦензор, 19 октября новый терминал международного аэропорта "Запорожье" начал принимать внутренние рейсы.

КП Международный аэропорт "Запорожье" завершило строительство нового пассажирского терминала еще в мае, однако не могло получить разрешительные документы для начала его работы. Пропускная способность нового терминала составит не менее 400 пассажиров в час.

Аэропорт в Запорожье в настоящее время обеспечивает взлет/посадку на двух взлетно-посадочных полосах (искусственная и грунтовая). Расположен в черте города к востоку на расстоянии около 15 км от центральной части Запорожья по Донецкому шоссе.
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А зачем камеры видеонаблюдения? Зачем нужна полиция?
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28.10.2020 13:35 Відповісти
Охранять нужно нормально!! Что делать людям без работы и надежды на нормальную жизнь, когда все СМИ ежедневно кричат, что вокруг смерть и постоянно нагнетают ситуацию дальше некуда. Чему удивляться?
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28.10.2020 13:55 Відповісти
Из личного опыта могу сказать, что люди без работы в аэропортах небывают. Особенно в зоне ожидания вылета.
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29.10.2020 10:36 Відповісти
Зелехторат однако
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29.10.2020 09:22 Відповісти
Животные плять. А вы еще спрашиваете кто голосует за зеленского, жоппоблок и педофила петушария - именно эти "хозяева жизни". Кстати, в цивилизованных странах, этих тварей быстро ставят на место.
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29.10.2020 10:38 Відповісти
ага, нашему оборонпрому потом толкнуть по завышенной ценеПосетители начали ломать новый терминал в аэропорту Запорожья, – горсовет - Цензор.НЕТ 5855
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29.10.2020 12:11 Відповісти
краны это штоб попить на улице
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29.10.2020 12:12 Відповісти
 
 