Суд снизил залог для экс-президента "Укрбуда" Микитася

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда Украины рассмотрела апелляционную жалобу и изменила размер залога экс-президенту компании "Укрбуд" и бывшему народному депутату Максиму Микитасю.

Размер залога был снижен со 100 млн грн до 80,5 млн грн, пишет LIGA.net.

По результатам рассмотрения, судейская коллегия частично удовлетворила апелляционную жалобу стороны защиты. Апелляционная палата ВАКС продлила меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 ноября 2020 года и определила подозреваемому залог в размере 80,5 млн грн.

Решение вступило в силу и кассационному обжалованию не подлежит.

Как сообщал БизнесЦензор, в мае 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура согласовала уведомление о подозрении бывшего командующего Нацгвардии Юрия Аллерова, генерального директора компании-застройщика и оценщика по факту завладения имуществом Нацгвардии. В июле того же года уведомили о подозрении исполнительного директора компании-застройщика.

Национальное антикоррупционное бюро Украины и САП 2 октября 2019 года уведомили о подозрении бывшего народного депутата Верховной Рады, владельца ООО "Укрбуд девелопмент" (Киев) Максима Микитася. В мае 2020 года Апелляционная палата ВАКС удовлетворила апелляционную жалобу прокурора САП и применила к Микитасю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 100 млн грн залога.

Апелляционная палата ВАКС 14 сентября оставила в силе решение следственного судьи о продлении срока содержания под стражей Микитася до 3 октября 2020 года с возможностью внесения залога в размере 100 млн грн.

Следственный судья ВАКС 21 сентября наложил арест на движимое имущество подозреваемого - ценные часы, предметы антиквариата, произведения искусства, старинные книги и тому подобное.