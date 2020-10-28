Прибыль Microsoft за первый квартал выросла на 30%

Чистая прибыль IT-гиганта Microsoft Corp. по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года, завершившегося 30 сентября, выросла в годовом выражении на 30% и составила 13,893 миллиарда долларов, сообщается в отчете компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,82 доллара против 1,38 доллара за аналогичный период прошлого фингода при прогнозе в 1,54 доллара, сообщает Прайм.

Выручка увеличилась на 13% — до 37,154 миллиарда долларов при ожидаемом показателе на уровне 35,76 миллиарда долларов.

Выручка облачного подразделения Intelligent Cloud за три отчетных месяца выросла на 20% к прошлому году, до 12,986 миллиарда долларов при прогнозе в 12,7 миллиарда. Показатель подразделения Productivity and Business Processes вырос на 11% в годовом выражении, до 12,319 миллиарда долларов.

Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности, Microsoft является разработчиком операционной системы Windows.