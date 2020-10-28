Цены на золото снижаются на фоне неопределенности с экономикой

Стоимость золота в среду утром незначительно снижается на фоне неопределенных перспективах восстановления мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.

Цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,04% — или на 0,85 доллара, до 1911,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,12% — до 24,54 доллара за унцию, сообщает Прайм.

Инвесторы оценивают перспективы восстановления мировой экономики на фоне ряда факторов. Рынок ожидает решения по поводу пакета мер по поддержке экономики США. Несмотря на то, что переговоры ведутся, большинство трейдеров разделяет мнение о том, что пакет не будет принят до президентских выборов в стране. Кроме того, в мире по-прежнему наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. Ряд стран фиксирует рекорды по суточному приросту заразившихся, особенно высокое количество заболевших приходится на США и Европу.

"Инвесторам необходима причина, чтобы покупать больше золота, и эта причина появится вместе с сигналами о решении по пакету поддержки экономики США", — цитирует агентство Рейтер рыночного стратега Axi Стивена Иннеса.

Небольшое давление на стоимость золота оказывает рост индекса доллара. Более дорогой доллар делает золото менее доступным для владеющих другой валютой инвесторов, что сдерживает котировки металла.