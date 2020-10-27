"Укргазбанк" разместит облигации Львова на 300 миллионов
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Государственный "Укргазбанк" в качестве андеррайтера в период с 29 по 30 октября разместит пятилетние облигации Львовского городского совета серии "L" на 300 млн грн путем публичного предложения.
Соответствующий выпуск зарегистрировала Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины 20 октября.
Согласно информации, процентная ставка по облигациям – учетная ставка НБУ плюс 2,5 процентных пункта, но не выше 18,9%, сообщает Интерфакс-Украина.
Купонный доход выплачивается раз в квартал, дата погашения – 29 октября 2015 года.
Как сообщалось, в этом году в июне и июле "Укргазбанк" уже выкупил облигации Львова серий "J" и "K" на 300 млн грн каждую, выпущенных на таких же условиях.
Джерело: Интерфакс-Украина
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