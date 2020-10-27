Налоговая служба анонсировала запуск чатбота в Telegram и Viber

Государственная налоговая служба с ноября запускает новый электронный сервис – "infoTAX".

Об этом сообщил глава налогового ведомства Алексей Любченко во время совместного брифинга с вице-премьер-министром - министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым, передает пресс-служба ГНСУ.

"На первом этапе работы этого сервиса плательщики с помощью мессенджеров Telegram, Viber будут иметь возможность получать информацию о состоянии расчетов с бюджетом, регистрационных и учетных данных, сообщениях о результатах обработки документов, напоминаниях о необходимости представления отчетности и уплаты налогов", – сказано в сообщении.

На брифинге Глава ГНСУ Алексей Любченко уточнил, что на первом этапе Налоговая служба запустит "налоговый бот" Тaxsevicebot, передает Интерфакс-Украина.

"В ноябре мы запускаем Тaxsevicebot через месенджеры – Телеграмм, Viber", – отметил глава Налоговой.

На втором этапе предусмотрено предзаполнение отчетности для плательщиков единого налога, переход к уплате налогов в "два клика", оповещение о возникновении налогового долга.

В Налоговой службе подчеркнули, что доступ к новому сервису будет надежно защищены и проходить через обязательную идентификацию лица с помощью ID-банкинга или квалифицированной электронной подписи, которую сегодня можно получить не выходя из дома.

Планируется, что в дальнейшем указанный сервис будет интегрирован с порталом "Дія".