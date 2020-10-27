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Крупнейшие производители самолетов не получили ни одного заказа за месяц

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Крупнейшие производители самолетов не получили ни одного заказа за месяц

Мировые авиастроительные компании в третьем квартале 2020 года получили всего 13 заказов на пассажирские самолеты, при этом в сентябре производители пассажирских самолетов не получили ни одного заказа.

По данным британской компании ADS Group, таким образом, количество заказов упало на 91,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и стало минимальным за всю историю наблюдений, передает Интерфакс-Украина.

Больше всего заказов в минувшем квартале поступило на узкофюзеляжные самолеты – 10 штук.

Как сообщила ADS, третий квартал стал худшим в истории и по показателю поставок пассажирских самолетов. В июле-сентябре покупатели получили 173 самолета, из них 135 узкофюзеляжных.

Рост спроса на узкофюзеляжные самолеты объясняется снижением авиаперевозок на дальние расстояния в последние месяцы. В сентябре поставки восстановились почти до февральского уровня, однако оставались значительного ниже средних показателей, характерных для этого времени года, отметили в ADS.

Количество невыполненных заказов в июле-сентябре сократилось на 1,8% по сравнению с третьим кварталом 2019 года – до 13,44 тыс. самолетов.

Автор: Михайло Орлюк

Джерело:  Интерфакс-Украина


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