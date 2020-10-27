Отсудившая у "Газпрома" $1,6 миллиарда польская PGNiG планирует покупку новых активов

Польский консорциум подал предварительную необязывающую заявку на покупку теплоэнергетических активов компании Fortum в Польше, Латвии, Литве и Эстонии.

В состав консорциума входят газовая компания PGNiG, фонд PFR Inwestycje FIZ под управлением Polski Fundusz Rozwoju S.A. (Польский фонд развития), IFM Investors Pty Ltd. и PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., передает Интерфакс-Украина.

Ранее источники агентства Reuters, которое сообщало о продаже активов, оценили эти активы примерно в 1,5 млрд евро. Сопоставимую сумму ($1,6 млрд) PGNiG недавно получила от "Газпрома", выиграв арбитраж по цене на газ за последние пять лет.

Fortum является одним из крупнейших в Европе производителей электроэнергии без выбросов CO2. Летом этого года, объявляя о назначении нового CEO, Fortum заявлял о планах продолжать сокращение своей угольной генерации и развивать декарбонизацию через рост в чистой энергетике.

Как сообщалось, в марте 2020 года финский энергоконцерн Fortum получил контроль над немецкой компанией Uniper, которая является давним и очень крупным покупателем российского природного газа на важнейшем для "Газпрома" экспортном рынке – в Германии. Кром этого, эта фирма вместе с "Газпромом" реализует проект "Северный поток-2".