Нацбанк расширил перечень публичной информации о небанковских финучреждениях

Национальный банк Украины расширяет перечень публичной информации о небанковских финучреждениях.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Так, Национальный банк начинает публикацию информации о лицах, получивших согласование регулятора на приобретение существенного участия в финучреждении, а также лицах, которым было отказано в этом, и которые соответственно не могут пользоваться правом голоса и принимать участие в управлении такой организацией.

Перечень этих лиц будет доступен на сайте Национального банка в разделе "Надзор/Регулирование рынка небанковских финуслуг ("сплит")" по ссылке "Поиск небанковских финансовых учреждений". Обновление информации будет происходить после принятия соответствующего решения по результатам рассмотрения Национальным банком соответствующих заявлений на приобретение или увеличение существенного участия в финучреждении.

Отмечается, что Национальный банк регулярно выявляет лиц, которые вопреки требованиям законодательства приобрели существенное участие в небанковских финансовых учреждениях без соответствующего получения согласования регулятора.

Действующим законодательством предусмотрены существенные последствия таких действий. Поэтому несогласованные владельцы не имеют права прямо или косвенно, полностью или частично пользоваться правом голоса по приобретенным акциям (долям) и принимать каким-либо образом участие в управлении финансовым учреждением. Решения общего собрания акционеров или участников, принятые с участием таких лиц, не имеют юридической силы.

В то же время право участвовать в голосовании может быть передано доверенному лицу, которое назначает Национальный банк из числа лиц, предложенных финансовым учреждением, на период до получения владельцем согласования от регулятора на приобретение существенного участия.

Перечень владельцев существенного участия, которые не имеют права пользоваться правом голоса и принимать участие в управлении небанковским финансовым учреждением, находится в стадии формирования. Сейчас он содержит сведения исключительно о лицах, которые приобрели существенное участие с нарушениями законодательства, выявленных Национальным банком на дату.