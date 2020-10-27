Власти Николаева просят разрешить работу развлекательных заведений в "красной" зоне карантина

Городской голова Николаева Александр Сенкевич обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой содействовать смягчению карантинных ограничений в городе, в том числе разрешить работу баров и развлекательных заведений, несмотря попадание города в "красную" зону карантинных ограничений.

Копию соответствующего обращения Сенкевич обнародовал на своей странице в сети Facebook.

"Учитывая социальную напряженность, возникшую в результате введения противоэпидемических ограничений, а также недопущение негативного влияния на экономическую ситуацию в Николаеве, необходимость сохранения рабочих мест для населения, попросил премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в пределах предоставленных полномочий содействовать предоставлению Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций разрешения на осуществление деятельности субъектами хозяйствования в сфере культуры, общественного питания, развлекательных заведений, детских центров/клубов и художественных школ в Николаеве в условиях "красного" уровня эпидемической опасности", – написал мэр Николаева.

Он утонил, что речь идет о работе с установлением ограничений по количеству посетителей и времени работы, а также с обязательным соблюдением противоэпидемических мер и рекомендаций Министерства здравоохранения.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 26 октября ввела в Украине новое эпидемическое зонирование. В "красную" зону карантинных ограничений вошли 10 областных центров, в том числе и Николаев.