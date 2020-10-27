Совместное предприятие Ахметова и Коломойского разместит депозиты на 120 миллионов

ПАО "Промышленно-производственное предприятие "Кривбассвзрывпром" (Кривой Рог) намерено разместить в банках Украины денежные средства на условиях банковского вклада (депозита) на сумму 121 млн грн.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, согласие на данную операцию ее наблюдательный совет предоставил 27 октября, передает Интерфакс-Украина.

Как уточняется, стоимость активов предприятия, по данным последней годовой финансовой отчетности, составляет 486,32 млн грн.

Как сообщалось, в конце сентября набсовет ПАО "Промышленно-производственное объединение "Кривбассвзрывпром" сменил состав правления компании, в том числе уволив его председателя Дмитрия Бергента по его заявлению.

Собственниками ПАО ППО "Кривбассвзрывпром" указаны кипрские компании Quartex Limited (46,58%) и Quartex LTD (46,58%), а конечными бенефициарами – Ринат Ахметов и Игорь Коломойский.

Как указано на сайте предприятия, ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" основано в 1969 году и является одним из крупнейших предприятий по ведению специальных взрывных работ.

В технологическую цепочку производственного процесса ПАО "ППП "Кривбассвзрывпром" входит: хранение, переработка, изготовление взрывчатых веществ с использованием смесительно-зарядных машин нового поколения, транспортировка и непосредственное производство массовых взрывов скважинных зарядов.

"Кривбассвзрывпром" обеспечивает проведение взрывных работ в карьерах горнодобывающих предприятий Украины. Крупный производитель эмульсионных и неводостойких взрывчатых веществ. В технологическую цепочку работы предприятия входят хранение, переработка, транспортировка и непосредственно взрывные работы.