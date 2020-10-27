Совет Нацбанка обвинил СМИ в давлении

Совет Национального банка Украины (НБУ) обвинил средства массовой информации (СМИ) в публикации материалов, которые направлены на разбалансирование его работы.

Об этом говорится в заявлении Совета НБУ, предоставленном его членом Виталием Шапраном, передает Интерфакс-Украина.

"В последнее время в СМИ активно распространяются информационные материалы, направленные на усиление в обществе неопределенности относительно задач и полномочий Совета НБУ. Совет НБУ… отмечает заказной характер указанных публикаций, которые координируются из одного центра и нацелены на разбалансирование работы Совета НБУ", – говорится в заявлении органа.

В заявлении указывается, что целью таких публикаций является также "усиление давления на независимость и беспристрастность политики Нацбанка".

"Совет НБУ решительно опровергает любые намеки относительно посягательств на независимость НБУ и подчеркивает, что Совет НБУ, как и правление, является неотъемлемой составляющей Нацбанка, задачи и полномочия которого определены Конституцией и законами Украины", – говорится в документе.

В заявлении отмечается, что в дальнейшем орган будет принимать решения "исключительно в соответствии с правовыми основами деятельности НБУ", определенными Конституцией и законодательством.

"Просим соблюдать требования законодательства и воздержаться от деструктивных и политически мотивированных комментариев в адрес как Совета НБУ, так НБУ в целом", – резюмируется в заявлении.

Как уточнили члены Совета НБУ Шапран и Виктор Козюк, во вторник, 27 октября состоялось запланированное заседание Совета НБУ.

По словам Козюка, орган рассматривал вопросы в соответствии с ранее обнародованной повесткой дня. Ранее он уточнял, что на заседании 27 октября Совет НБУ рассмотрит вопросы, касающиеся монетарных коммуникаций, утверждения аудитора и порядка реализации макропруденциальной стратегии НБУ.

В заседании Совета НБУ 27 октября принял участие старший экономист МВФ Вим Фонтейн, при этом отсутствовал глава НБУ Кирилл Шевченко, который взял отпуск.

Как сообщалось, Совет Национального банка Украины (НБУ) на заседании 2 октября принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому заместитель главы правления НБУ Екатерине Рожковой и заместителю правления Дмитрию Сологубу, обвинив их в предоставлении СМИ комментариев без согласования с новым руководством НБУ.

По данным СМИ, инициатором голосования стал Виталий Шапран, а глава Совета НБУ Богдан Данилишин называл среди оснований для принятия решений письмо главы правления Нацбанка Кирилла Шевченко.