Скандальный Окружной админсуд Киева открыл дело о незаконности назначения главы НКРЭКУ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) открыл производство по иску народного депутата Михаила Волынца (фракция "Батькивщина") к Кабинету министров об увольнении главы Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Валерия Тарасюка.

Об этом сам Волынец сообщил на своей странице в сети Facebook.

"ОАСК Киева по моему обращению относительно незаконности пребывания Валерия Тарасюка в должности члена НКРЭКУ и назначил дело к рассмотрению", – написал депутат.

Согласно данным суда, производство в деле открыто 20 октября по иску нардепа Волынца, поступившему 12 октября, рассматривать его будет судья Игорь Качур. Ранее журналисты сообщали, что он живет в загородном доме стоимостью около $1 млн, который не указывает в декларации. Кроме того, семье судьи принадлежит 8 квартир в Печерском районе Киева.

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Как сообщалось, 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе Окружного административного суда Павлу Вовку, заместителю главы суда Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зиновию Холоднюку, а также еще 4 лицам.

"Как выяснило следствие, указанные лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захвата государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВРП) и создания искусственных препятствий в их работе", – уточнили в НАБУ.

По версии следствия, фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических элит и бизнес кругов.

НАБУ также обнародовало часть доказательств в этом деле, включая записи разговоров судей о принятии незаконных решений.